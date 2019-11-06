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تامر حسني: فشلت في اختبار التمثيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو من لقائه السابق مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج “صاحبة السعادة”.



الفيديو استعرض فيه تامر حسني، الصعوبات التي مر بها في حياته قبل أن يحترف الغناء وكيف حول تجربة الفشل لنجاح.


تامر حسني قال في الفيديو، إنه تم طرده من النادي، وكذلك فشل في مسابقة التمثيل التي خضع لها ولكن ذلك لم يجعله يصاب الإحباط ولكنه حول فشله إلى نجاح والإحساس بالفشل للسعي لتحقيق النجاح.


وعلق تامر على الفيديو قائلًا: “بصراحة الكلام دا مهم أوي و عن تجربة و نفسي يوصلكم عشان كدا لما شوفت حد محترم منزله و حاطت عليه موسيقى مسلسل آدم عجبني جداً و حبيت إنكم تشوفوه تاني و تسمعوه كويس جداً جايز المعنى اللي فيه يوصلكم اكتر، و جايز يكون فيكوا ناس مشافوش اللقاء دا قبل كد و خلوا بالكم الكلام دا ممكن يكون إشارة لناس كتير فيكم محتاجين يسمعوه حالا”.


من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لعرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الأيام المقبلة ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عزالدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.




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