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انتخابات مجلس الطلاب بثانوية. ار الحكمة بام الفحم‎



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 شهدت مدرسة دار الحكمة الثانوية بام الفحم انتخابات مجلس الطلاب كعرس ديمقراطي تشهده المدرسة في كل عام وكحق يمارسه الطلاب  في اختيار من يمثلهم في مجلس الطلاب لسنة  2019/2020  بإشراف طاقم التربية والتداخل الاجتماعي 



 تم اختيار الطالبة  ليان توفيق جبارين رئيسة لمجلس الطلاب، و خالد مرسي محاميد نائبا للرئيس.


إدارة المدرسة و الهيئة التدريسية تبارك هذا النجاح مع مزيد من التألق.


كما وتمت انتخابات لجنة أولياء الأمور لتكتمل ثلاثية العمل من طلاب وأهل وإدارة .حيث ترأس اللجنة السيد حسن احمد  مع تسعة أعضاء ممثلين للجنة الاباء.


والسيدة سينا احمد العال محاميد مندوبة لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية




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