انتخابات, مجلس, الطلاب, بثانوية., ار, الحكمة, بام, الفحم‎,

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قامت بلدية الناصرة في الايام الأخيرة بتعبيد شارع في حي كرم الصاحب على امتداد 500م...
في يوم حافل بالنشاط وسط عرس حرية التعبير عن الرأي ووسط اقبال ملحوظ اجريت...
تمتّع طلاب المرحلة الاعدادية في مدرسة راهبات الفرنسيسكان بالناصرة بأسبوع حافل...
استضافت مدرسة "بيت الحكمة الثّانويّة" في النّاصرة مجموعة من متطوعات جمعيّة...
بمبادرة قسم الصحة والبيئة في مجلس محلي البعينة نجيدات، نظم اليوم الخميس يوم نظافة...
تميزت مدرسةُ الظهراتِ يومَ الأحد 7.10.2019 بوقفةِ احتجاجٍ ، وتنديدٍ بالعنف الذي...
نظمت مدرسة البخاري الإعدادية عرابة وضمن اسبوع مكافحه العنف , تظاهرة احتجاجا على...
امتلأت قاعة كنيسة البشارة للموارنة بالناصرة بمئات المدعوين لحضور أمسية وفاء...
في أجواء ديمقراطية مفعمة بمبادئ وقيّم الحرية، المشاركة والاحترام المتبادل أجريت...
عِندما تكتَمِل رَكائِز وَدَعائِم العَمَل التَّربَوي مِن إدارَة وَمُعَلِّمين...