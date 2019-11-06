السبت - عطلة في المدارس احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

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جاء في بيان صادر اسرائيل للاعلام العربي: تواصل الشرطة علمها بما في ذلك في مجال...
أفرجت مصلحة السجون عن الأسيرين، هبة البلدي وعبد الرحمن مرعي، حيث سلمتهما للسلطات...
نظم مجلس طرعان المحلي، صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية على أعمال العنف...
في مشهد مؤثر تخدثت والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل التي قعت...
يلتقي عصر اليوم طاقما التفاوض عن كاحول لافان والليكود للمرة الثالثة على التوالي....
أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس رامز عبيد ان "العبوات...
اليوم الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...
بدأ الجلبوع بالعمل على طريقة فريدة وجديدة لمنع الفيضانات من مياه الأمطار، وذلك في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...