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السبت - عطلة في المدارس احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف



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اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء ان "ذكرى المولد النبوي الشريف ستحل علينا يوم السبت الموافق  9/11/2019 وعليه ستكون عطلة رسمية في المدارس التي تداوم يوم السبت.




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