السبت - عطلة في المدارس احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء ان "ذكرى المولد النبوي الشريف ستحل علينا يوم السبت الموافق 9/11/2019 وعليه ستكون عطلة رسمية في المدارس التي تداوم يوم السبت.

تابعونــا

اعتقال مشتبهين بالتهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية جريمة القتل المزدوجة في تل السبع 2019-11-06 | 10:22:18 جاء في بيان صادر اسرائيل للاعلام العربي: تواصل الشرطة علمها بما في ذلك في مجال...

الأسيران اللبدي ومرعي يتنسمان الحرية وفي طريقهما للأردن 2019-11-06 | 10:11:16 أفرجت مصلحة السجون عن الأسيرين، هبة البلدي وعبد الرحمن مرعي، حيث سلمتهما للسلطات...

مجلس طرعان المحلي ينظم وقفة احتجاجية استنكارا ورفضا لأعمال العنف والأحداث الأخيرة في القرية 2019-11-06 | 09:47:05 نظم مجلس طرعان المحلي، صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية على أعمال العنف...

والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة 2019-11-06 | 08:39:03 في مشهد مؤثر تخدثت والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل التي قعت...

استمرار المفاوضات الائتلافية دون احراز تقدم 2019-11-06 | 08:29:58 يلتقي عصر اليوم طاقما التفاوض عن كاحول لافان والليكود للمرة الثالثة على التوالي....

الزراعة الفلسطينية : لا تخزنوا الزيت في عبوات بلاستيكية 2019-11-06 | 08:28:20 أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس رامز عبيد ان "العبوات...

الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية 2019-11-06 | 06:08:40 اليوم الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...

لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎ 2019-11-05 | 22:40:04 بدأ الجلبوع بالعمل على طريقة فريدة وجديدة لمنع الفيضانات من مياه الأمطار، وذلك في...

القاء القبض على مشتبه ضبط بسيارته مسدس في يافا 2019-11-05 | 22:07:19 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به...