تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-06 11:46:18 خلال يومين .. 13 قتيلا في احتجاجات العراق |  2019-11-06 10:40:14 السبت - عطلة في المدارس احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف |  2019-11-06 10:22:18 اعتقال مشتبهين بالتهديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية جريمة القتل المزدوجة في تل السبع |  2019-11-06 10:11:16 الأسيران اللبدي ومرعي يتنسمان الحرية وفي طريقهما للأردن |  2019-11-06 09:47:05 مجلس طرعان المحلي ينظم وقفة احتجاجية استنكارا ورفضا لأعمال العنف والأحداث الأخيرة في القرية |  2019-11-06 08:47:13 المشي 15 دقيقة يمنح العالم 100 مليار دولار |  2019-11-06 08:39:03 والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة |  2019-11-06 08:29:58 استمرار المفاوضات الائتلافية دون احراز تقدم |  2019-11-06 08:28:20 الزراعة الفلسطينية : لا تخزنوا الزيت في عبوات بلاستيكية |  2019-11-06 06:10:25 إيران: سنبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5% بمنشأة فوردو |  2019-11-06 06:08:40 الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية |  2019-11-06 00:01:36 نتنياهو:اسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير اسلحة نووية |  2019-11-06 00:01:33 مصر لكوشنر: اقامة دولة فلسطينية سيقود المنطقة الى السلام |  2019-11-05 22:40:04 لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎ |  2019-11-05 22:37:50 وفد حكومي ألماني رفيع المستوى يؤكد على عمق الشراكة مع جامعة القدس |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دخل رهاناً على أكل 50 بيضة.. وكانت الصدمة عند تناوله الـ 42



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي هندي يبلغ من العمر 42 عامًا مصرعه خلال محاولته تناول 50 بيضة على التوالي، وذلك أثناء مشاركته في رهان ، حيث سقط فاقدًا للوعي عند وصوله إلى البيضة الثانية والأربعين.



ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الضحية “سوبهاش ياداف” كان قد توجه إلى أحد الأسواق بمنطقة “جونبور” في ولاية “أوتار براديش” الهندية، برفقة صديق له لتناول وجبة من البيض، ونشب شجار بينهما، بحسب ما ذكرت الشرطة.

 ومن ثم قرر الصديقان تسوية الخلاف عن طريق خوض تحدي لتناول 50 بيضة، على أن يحصل الفائز بهذا التحدي على مبلغ يُقدر بـ2000 روبية، أي ما يعادل نحو 100 ريال سعودي .


وبالفعل وافق “ياداف” على الرهان، وتمكن من التهام 41 بيضة، قبل أن يسقط على نحو مفاجئ فاقدًا للوعي عند محاولته تناول البيضة رقم 42.


ونُقل إلى المستشفى جراء ذلك، قبل أن يتم نقله إلى معهد للعلوم الطبية، حيث تم إعلان وفاته بعد ساعات.


وخلص الأطباء إلى أنه قد توفي جراء مضاعفات ناتجة عن تناول كمية هائلة من البيض. ولم تعلق عائلته على هذا الحادث المأساوي بعد.




كلمات متعلقة

دخل, رهاناً, على, أكل, 50, بيضة.., وكانت, الصدمة, عند, تناوله, الـ, 42,

تابعونــا

فتاة جريئة فقأت عين التمساح لإنقاذ صديقتها فتاة جريئة فقأت عين التمساح لإنقاذ صديقتها 2019-11-05 | 14:45:51

حظيت الطفلة الزيمبابوية ربيكا مونكومبوي، البالغة من العمر 11 عاما، باستقبال...

شاب مصري يقتل جدته ويقطع جثتها ويلقي بها في القمامة شاب مصري يقتل جدته ويقطع جثتها ويلقي بها في القمامة 2019-11-04 | 14:45:00

شهد أهالي منطقة حي ” الزيتون ” أحد أحياء محافظة القاهرة جريمة قتل مروعة حيث أقدم...

هدية من محطة التزود بالوقود تحول سائقا إلى مليونير هدية من محطة التزود بالوقود تحول سائقا إلى مليونير 2019-11-04 | 13:13:40

أهدت بائعة في محطة التزود الوقود للسائق تشينموي ديب روي بطاقة يانصيب فورية ربحت...

الصين - وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان الصين - وجبة عشاء بسيطة بمليون يوان 2019-11-04 | 11:16:11

سدد مواطن صيني من مقاطعة تشجيانغ مبلغ مليون يوان دون أن يعلم عن وجبة عشاء بسيطة...

11 نوفمبر.. حدث فلكي "نادر" 11 نوفمبر.. حدث فلكي "نادر" 2019-11-04 | 08:07:45

ينتظر علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية حدثا نادرا يحدث خلال أيام،...

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 123 عاما وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 123 عاما 2019-10-31 | 12:41:04

كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن وفاة أكبر معمرة في العالم تدعى ” تنزيلا...

غزة: صيادون يصطادون سمكة "تونا" تزن 160 كيلو غراما غزة: صيادون يصطادون سمكة "تونا" تزن 160 كيلو غراما 2019-10-31 | 08:34:30

تمكن عدد من الصيادين من قطاع غزة اليوم الأربعاء، من اصطياد سمكة "تونا" يزيد وزنها...

صور.. ناب من ذهب ينهي معاناة نمر "يأكل بصعوبة" صور.. ناب من ذهب ينهي معاناة نمر "يأكل بصعوبة" 2019-10-30 | 11:00:11

في عملية جراحية أجريت على مرحلتين، زرع متخصصون نابا ذهبيا في فم نمر ضخم، عوضا عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اغلاق حصار اقصى القدس البلدة القديمة شرطة احتلال اهلها افراغها ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 مصرع شخصين حادث طرق هدية الخضر جبارين حلوان جمعة محاميد مروع على مفرق مجيدو اصابة خطيرة 3 اصابات زلفة قرية بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهمصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة اطباء عرابة نجاح كوكبة طب عام امتحان الوزارة افراح عرابةانقلاب حادث طرق سيارتين شارع اليكيم دالية الكرمل اسعاف شرطة حطبولي علم اسرائيل فوق يرفرف المسجد الاقصى المبارك تصريحان نائبة وزير الخارجية تبرئة 3 معلمين عرب الشمال منطقة تهمة الحصول شهادة جامعية مزيفه كزوره المحامي احمد مصالحة دبورية مظاهرة عرعرة النقب ام الحيران لجنة المتابعة مساركة الالاف مسيرة ضد الهدم شهيد يعقوب ابو القيعان بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اورباباريسجيرمانمانشسترسيتي.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرسائق دراجة نارية شاحنة شارع 60 عومر مفترق اسعاف مستشفى شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com