دخل, رهاناً, على, أكل, 50, بيضة.., وكانت, الصدمة, عند, تناوله, الـ, 42,

لقي هندي يبلغ من العمر 42 عامًا مصرعه خلال محاولته تناول 50 بيضة على التوالي، وذلك أثناء مشاركته في رهان ، حيث سقط فاقدًا للوعي عند وصوله إلى البيضة الثانية والأربعين.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الضحية “سوبهاش ياداف” كان قد توجه إلى أحد الأسواق بمنطقة “جونبور” في ولاية “أوتار براديش” الهندية، برفقة صديق له لتناول وجبة من البيض، ونشب شجار بينهما، بحسب ما ذكرت الشرطة.ومن ثم قرر الصديقان تسوية الخلاف عن طريق خوض تحدي لتناول 50 بيضة، على أن يحصل الفائز بهذا التحدي على مبلغ يُقدر بـ2000 روبية، أي ما يعادل نحو 100 ريال سعودي .وبالفعل وافق “ياداف” على الرهان، وتمكن من التهام 41 بيضة، قبل أن يسقط على نحو مفاجئ فاقدًا للوعي عند محاولته تناول البيضة رقم 42.ونُقل إلى المستشفى جراء ذلك، قبل أن يتم نقله إلى معهد للعلوم الطبية، حيث تم إعلان وفاته بعد ساعات.وخلص الأطباء إلى أنه قد توفي جراء مضاعفات ناتجة عن تناول كمية هائلة من البيض. ولم تعلق عائلته على هذا الحادث المأساوي بعد.