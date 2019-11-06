اعتقال, مشتبهين, بالتهديد, عبر, شبكات, التواصل, الاجتماعي, على, خلفية, جريمة, القتل, المزدوجة, في, تل, السبع,

جاء في بيان صادر اسرائيل للاعلام العربي: تواصل الشرطة علمها بما في ذلك في مجال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم يوم امس رصد منشور- بوست يتضمن تهديدات ضد أسرة في التجمع السكني البدوي في الجنوب ، كتب في مضمونه انه ستتم محاسبة المشتبهين بجريمة القتل التي وقعت في تل السبع.

في اطار نشاط الشرطة تم القاء القبض على مشتبهين من سكان تل السبع في العشرينات من العمر بشبهة قيامهما بنشر المنشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.بالإضافة إلى ذلك، تم القاء القبض على مشتبه آخر ، وهو من سكان تل السبع يبلغ من العمر 39 عامًا ، بشبهة تورطه بتهديد احد افراد الشرطة .هذا ويحال المشتبهين إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.*شرطة اسرائيل تواصل استثمار كافة جهودها ومواردها لمكافحة الجريمة بما في ذلك في مجال السايبر والمخالقات الشبكية بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الأبرياء*