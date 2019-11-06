هازارد, يقود, التشكيل, المتوقع, لريال, مدريد, أمام, جالطة, سراي,

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لقي ريكاردو ماركيز فيريرا، مصرعه، وهو مصفف شعر معروف عمل مع المشاهير وعلى رأسهم...
يفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات نجمه الويلزي غاريث بيل في مباراة "الميرينغي" أمام...
اقتنص سلافيا براج التشيكي، تعادلًا ثمينًا من أنياب برشلونة، خلال مواجهة الفريقين...
يخضع هداف بايرن ميونخ والبوندسليجا، روبرت ليفاندوفسكي، لجراحة في المنطقة ما بين...
علقت زوجة النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع...
كال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، المديح لزميله المصري محمد صلاح، مُشيرًا...
احتفى نادي برشلونة، بخماسي الفريق المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والمقدمة من...
أعلن نادي إيفرتون أن لاعبه البرتغالي أندريه غوميز يعاني من كسر في كاحل قدمه...
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