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هازارد يقود التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام جالطة سراي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يلتقي ريال مدريد ضيفه جالطة سراي، اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويسعى الفريق الملكي لتحقيق فوز، يقربه كثيرًا من التأهل إلى ثمن نهائي البطولة، التي توج بلقبها 13 مرة.


وقد استعرض موقع "هو سكورد" التشكيل المتوقع للميرينجي في مباراة اليوم، والذي جاء كالتالي:


حراسة المرمى: كورتوا.


الدفاع: مارسيلو – فاران – راموس – كارفاخال.


الوسط: مودريتش – كاسيميرو – كروس.


الهجوم: هازارد – بنزيما – رودريجو.


يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بمجموعته الأوروبية، برصيد 4 نقاط، خلف باريس سان جيرمان المتصدر (9 نقاط).




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