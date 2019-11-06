قلة, النوم, تزيد, خطر, إصابة, النساء, بهشاشة, العظام,

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يمتاز البروكلي بتركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات التي تدعم الصحية...
100 مليار دولار قد يكسبها الاقتصاد العالمي سنويا، لو نجح أصحاب العمل في تشجيع...
أوصت منظمة الصحة العالمية مؤخرا في تقييمها لخطر الإصابة بالإنفلونزا بالأخذ في...
يضغط البكاء المستمر للرضيع على أعصاب الأبوين، فإذا لم يتوقف صوت البكاء بعد تغيير...
اكتشف العلماء أن الدماغ يغسل نفسه بسائل منظف أثناء النوم، وقد يكون هذا عاملا...
يستخدم الهيل (الحبّهان) في الطبخ على نطاق واسع ويضاف إلى القهوة، ويعتبر "ملك...
يعاني بعض الأشخاص من رشح مستمر، فما أسباب ذلك؟. للإجابة عن هذا السؤال،...
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فقدان الوزن غير المبرر يدق ناقوس الخطر...
أثبت العلماء أن وجود اختلال وظيفي في البطانة الغشائية للأوعية الدموية الدقيقة،...
الماء الدافئ هو الذي تتراوح حرارته بين 40 و50 مئوية، ويحقق فوائد عند تناوله في...