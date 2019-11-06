الأسيران, اللبدي, ومرعي, يتنسمان, الحرية, وفي, طريقهما, للأردن,

أفرجت مصلحة السجون عن الأسيرين، هبة البلدي وعبد الرحمن مرعي، حيث سلمتهما للسلطات الأردنية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة له، إن اللبدي ومرعي سيكونان خلال ساعات بين أسرتيهما في الأردن.واعتقلت اسرائيل هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، إدارياً، أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية.وخاضت اللبدي إضرابا عن الطعام استمر نحو 42 يوما، قبل ان تنجح الأردن بالضغط على اسرائيل للإفراج عنهما.