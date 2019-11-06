مجلس, طرعان, المحلي, ينظم, وقفة, احتجاجية, استنكارا, ورفضا, لأعمال, العنف, والأحداث, الأخيرة, في, القرية,

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اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء ان "ذكرى المولد النبوي الشريف ستحل...
جاء في بيان صادر اسرائيل للاعلام العربي: تواصل الشرطة علمها بما في ذلك في مجال...
أفرجت مصلحة السجون عن الأسيرين، هبة البلدي وعبد الرحمن مرعي، حيث سلمتهما للسلطات...
في مشهد مؤثر تخدثت والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل التي قعت...
يلتقي عصر اليوم طاقما التفاوض عن كاحول لافان والليكود للمرة الثالثة على التوالي....
أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس رامز عبيد ان "العبوات...
اليوم الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...
بدأ الجلبوع بالعمل على طريقة فريدة وجديدة لمنع الفيضانات من مياه الأمطار، وذلك في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...