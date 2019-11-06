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مجلس طرعان المحلي ينظم وقفة احتجاجية استنكارا ورفضا لأعمال العنف والأحداث الأخيرة في القرية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نظم مجلس طرعان المحلي، صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية على أعمال العنف والأحداث الأخيرة التي عصفت بالقرية حيث فقدت خلالها زهرة من شبابها، المرحوم فالح نادر دحلة. 



وجرت الوقفة بمشاركة عدد كبير من موظفي المجلس المحلي بمختلف أقسامه بالإضافة إلى مشاركة موظفي المركز الجماهيري، 


وأقيمت الوقفة على دوار المجلس، ورفع المشاركون العديد من الشعارات المنددة بالعنف، من بينها: كلنا ضد العنف، التسامح يعمر والعنف يدمر، الفتنة أشد من القتل، وغيرها من شعارات.




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