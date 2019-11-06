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والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة



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والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة




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