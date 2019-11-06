زيدان, يستبعد, غاريث, بيل, من, لقاء, غلطة, سراي, الليلة,

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اقتنص سلافيا براج التشيكي، تعادلًا ثمينًا من أنياب برشلونة، خلال مواجهة الفريقين...
يخضع هداف بايرن ميونخ والبوندسليجا، روبرت ليفاندوفسكي، لجراحة في المنطقة ما بين...
علقت زوجة النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع...
كال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، المديح لزميله المصري محمد صلاح، مُشيرًا...
احتفى نادي برشلونة، بخماسي الفريق المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والمقدمة من...
أعلن نادي إيفرتون أن لاعبه البرتغالي أندريه غوميز يعاني من كسر في كاحل قدمه...
شارك اللاعب رونالدو مع صديقته جورجينا في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقى...
كشف تقرير صحفي إسباني ، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم...
أعلن بايرن ميونخ، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز...