زيدان, يستبعد, غاريث, بيل, من, لقاء, غلطة, سراي, الليلة,

يفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات نجمه الويلزي غاريث بيل في مباراة "الميرينغي" أمام غلطة سراي التركي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

afp

وقال زين الدين زيدان مدرب الريال إن غاريث بيل لن يكون متاحا لخوض مواجهة الفريق على أرضه أمام غلطة سراي في دوري بداعي الإصابة، على الرغم من انضمامه لتشكيلة ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.ولم يلعب النجم الويلزي مع الريال منذ إصابته عقب تعادل ويلز 1-1 مع كرواتيا في 13 أكتوبر الجاري، لكنه انضم الثلاثاء لتشكيلة رايان غيغز لخوض مباراتي أذربيجان والمجر ضمن التصفيات القارية.