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زيدان يستبعد غاريث بيل من لقاء غلطة سراي الليلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يفتقد ريال مدريد الإسباني خدمات نجمه الويلزي غاريث بيل في مباراة "الميرينغي" أمام غلطة سراي التركي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.


وقال زين الدين زيدان مدرب الريال إن غاريث بيل لن يكون متاحا لخوض مواجهة الفريق على أرضه أمام غلطة سراي في دوري بداعي الإصابة، على الرغم من انضمامه لتشكيلة ويلز في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.


ولم يلعب النجم الويلزي مع الريال منذ إصابته عقب تعادل ويلز 1-1 مع كرواتيا في 13 أكتوبر الجاري، لكنه انضم الثلاثاء لتشكيلة رايان غيغز لخوض مباراتي أذربيجان والمجر ضمن التصفيات القارية.

afp




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