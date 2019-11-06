المشي, 15, دقيقة, يمنح, العالم, 100, مليار, دولار,

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أوصت منظمة الصحة العالمية مؤخرا في تقييمها لخطر الإصابة بالإنفلونزا بالأخذ في...
يضغط البكاء المستمر للرضيع على أعصاب الأبوين، فإذا لم يتوقف صوت البكاء بعد تغيير...
اكتشف العلماء أن الدماغ يغسل نفسه بسائل منظف أثناء النوم، وقد يكون هذا عاملا...
يستخدم الهيل (الحبّهان) في الطبخ على نطاق واسع ويضاف إلى القهوة، ويعتبر "ملك...
يعاني بعض الأشخاص من رشح مستمر، فما أسباب ذلك؟. للإجابة عن هذا السؤال،...
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فقدان الوزن غير المبرر يدق ناقوس الخطر...
أثبت العلماء أن وجود اختلال وظيفي في البطانة الغشائية للأوعية الدموية الدقيقة،...
الماء الدافئ هو الذي تتراوح حرارته بين 40 و50 مئوية، ويحقق فوائد عند تناوله في...
حذر باحثون من جامعة بريستول البريطانية، من أن تدخين التبغ يمكن أن يجعلك تبدو أكبر ...
لا يحب البعض ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة، وبالطبع هناك من لا يفضلون إجراء...