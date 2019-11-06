والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة

في مشهد مؤثر تخدثت والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل التي قعت قبل يومين على مدخل القرية ولقي فيها الشاب مصرعه هو وابن عمه رميا بالرصاص .

وقالت الام الثاكل :" ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة".وتابعت :" نسأل الله أن يعطيني الصبر حتى اتمكن من تربية أطفاله"