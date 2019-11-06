تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-06 08:47:13 المشي 15 دقيقة يمنح العالم 100 مليار دولار |  2019-11-06 08:39:03 والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة |  2019-11-06 08:29:58 استمرار المفاوضات الائتلافية دون احراز تقدم |  2019-11-06 08:28:20 الزراعة الفلسطينية : لا تخزنوا الزيت في عبوات بلاستيكية |  2019-11-06 06:10:25 إيران: سنبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5% بمنشأة فوردو |  2019-11-06 06:08:40 الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية |  2019-11-06 00:01:36 نتنياهو:اسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير اسلحة نووية |  2019-11-06 00:01:33 مصر لكوشنر: اقامة دولة فلسطينية سيقود المنطقة الى السلام |  2019-11-05 22:40:04 لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎ |  2019-11-05 22:37:50 وفد حكومي ألماني رفيع المستوى يؤكد على عمق الشراكة مع جامعة القدس |  2019-11-05 23:01:12 سلافيا براج يقتنص تعادلا ثمينا من أنياب برشلونة |  2019-11-05 22:07:19 القاء القبض على مشتبه ضبط بسيارته مسدس في يافا |  2019-11-05 21:52:57 اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة |  2019-11-05 21:49:24 توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ لحالة الطقس المرتقبة في الأيام القادمة |  2019-11-05 19:23:44 مصرع حسني يوسف عباس-ابو عرفات بانقلاب تراكتور في المغار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في مشهد مؤثر تخدثت والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل  التي قعت قبل يومين على مدخل القرية ولقي فيها الشاب مصرعه هو وابن عمه رميا بالرصاص .


وقالت الام الثاكل :" ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة".


وتابعت :" نسأل الله أن يعطيني الصبر حتى اتمكن من تربية أطفاله" 


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

والدة, الشاب, جلال, ابو, طه, من, تل, السبع, ضحية, جريمة, القتل, -, ابني, كان, امانة, عندي, وانا, سلمت, الامانة,

تابعونــا

استمرار المفاوضات الائتلافية دون احراز تقدم استمرار المفاوضات الائتلافية دون احراز تقدم 2019-11-06 | 08:29:58

يلتقي عصر اليوم طاقما التفاوض عن كاحول لافان والليكود للمرة الثالثة على التوالي....

الزراعة الفلسطينية : لا تخزنوا الزيت في عبوات بلاستيكية الزراعة الفلسطينية : لا تخزنوا الزيت في عبوات بلاستيكية 2019-11-06 | 08:28:20

أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس رامز عبيد ان "العبوات...

الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية 2019-11-06 | 06:08:40

اليوم الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...

لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎ لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎ 2019-11-05 | 22:40:04

بدأ الجلبوع بالعمل على طريقة فريدة وجديدة لمنع الفيضانات من مياه الأمطار، وذلك في...

القاء القبض على مشتبه ضبط بسيارته مسدس في يافا القاء القبض على مشتبه ضبط بسيارته مسدس في يافا 2019-11-05 | 22:07:19

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به...

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة 2019-11-05 | 21:52:57

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...

توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ لحالة الطقس المرتقبة في الأيام القادمة توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ لحالة الطقس المرتقبة في الأيام القادمة 2019-11-05 | 21:49:24

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"وفقًا لما...

مصرع حسني يوسف عباس-ابو عرفات بانقلاب تراكتور في المغار مصرع حسني يوسف عباس-ابو عرفات بانقلاب تراكتور في المغار 2019-11-05 | 19:23:44

لقي بالستينيات من عمره مصرعه جراء انقلاب تراكتور في منطقة زراعية...

مصرع الشاب باسل عفيف سلمان من الناصرة في حادث طرق مروع مدخل كفرمندا مصرع الشاب باسل عفيف سلمان من الناصرة في حادث طرق مروع مدخل كفرمندا 2019-11-05 | 18:53:33

اسفر حادث طرق مروع قبل قليل عن مصرع شاب في الثلاثينيات من عمره على الشارع الرئيسي...

تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس 2019-11-05 | 14:45:24

أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب امطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع أهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات دلافين تغزوا شواطئ البحر في الجنوب سباحة مياه خفر سواحل شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولأسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن سقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف طرعان تحتفل اضاءة شجرة الميلاد احتفال قرية مشاركة واسعة مسيرة حاشدة ذكرى يوم الارض ال 41 قرية سخنين عرابة مشاركة واسعة الالاف احتراق شاحنة مفرق الحمرا عرابة دير حما المغار اطفاء اخماد حريق فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com