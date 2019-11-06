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استمرار المفاوضات الائتلافية دون احراز تقدم



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يلتقي عصر اليوم طاقما التفاوض عن كاحول لافان والليكود للمرة الثالثة على التوالي. ولم يحرز أي تقدم في اللقاءين الاخريْن . 


وغدا سيعقد لقاء بين كاحول لافان وإسرائيل بيتنا


تصوير - afp




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