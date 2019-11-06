استمرار, المفاوضات, الائتلافية, دون, احراز, تقدم,

يلتقي عصر اليوم طاقما التفاوض عن كاحول لافان والليكود للمرة الثالثة على التوالي. ولم يحرز أي تقدم في اللقاءين الاخريْن .وغدا سيعقد لقاء بين كاحول لافان وإسرائيل بيتناتصوير - afp

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والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل - ابني كان امانة عندي وانا سلمت الامانة 2019-11-06 | 08:39:03 في مشهد مؤثر تخدثت والدة الشاب جلال ابو طه من تل السبع ضحية جريمة القتل التي قعت...

الزراعة الفلسطينية : لا تخزنوا الزيت في عبوات بلاستيكية 2019-11-06 | 08:28:20 أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس رامز عبيد ان "العبوات...

الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية 2019-11-06 | 06:08:40 اليوم الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...

لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎ 2019-11-05 | 22:40:04 بدأ الجلبوع بالعمل على طريقة فريدة وجديدة لمنع الفيضانات من مياه الأمطار، وذلك في...

القاء القبض على مشتبه ضبط بسيارته مسدس في يافا 2019-11-05 | 22:07:19 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به...

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة 2019-11-05 | 21:52:57 اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...

توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ لحالة الطقس المرتقبة في الأيام القادمة 2019-11-05 | 21:49:24 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"وفقًا لما...

مصرع حسني يوسف عباس-ابو عرفات بانقلاب تراكتور في المغار 2019-11-05 | 19:23:44 لقي بالستينيات من عمره مصرعه جراء انقلاب تراكتور في منطقة زراعية...

مصرع الشاب باسل عفيف سلمان من الناصرة في حادث طرق مروع مدخل كفرمندا 2019-11-05 | 18:53:33 اسفر حادث طرق مروع قبل قليل عن مصرع شاب في الثلاثينيات من عمره على الشارع الرئيسي...