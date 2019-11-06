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الزراعة الفلسطينية : لا تخزنوا الزيت في عبوات بلاستيكية



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 أكد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس رامز عبيد ان "العبوات البلاستيكية" المعروفة لدينا، تشكل اكبر خطر على تخزين الزيت لفترات طويلة، خاصة انها تحتوي على مواد بلاستيكية كيميائية تتفاعل مع الزيت، لدرجة سيصل فيها الى انه غير صالح للاستهلاك.



وفيما يتعلق بالطريقة الصحيحة لتخزين الزيت، اكد عبيد واكد ان افضل طريقة لحفظ الزيت هو بالأواني "ستانلس ستيل"  او التنك "المكلفن".


وأشار إلى اهمية اختيار المزارع للمعاصر الحديثة التي تلتزم بالشروط المهنية والكفاءة العالية وكذلك اجراءات السلامة العامة، كون تلك المعاصر تُعد المرحلة الاخيرة التي تلعب دوراً رئيسياً في انتاج الزيت قائلا: "المعاصر تقطف ثمر المزارع، ومن المهم اختيارها"، كونها تقلل من فاقد الزيت البالغ سنوياً 50 مليون شيقل.


وتوقع عبيد ان يتم تصدير تقريبا 6000 طن من الزيت الى الخارج و1000 طن الى الاردن على شكل هدايا.




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