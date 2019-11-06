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إيران: سنبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 5% بمنشأة فوردو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران ستبدأ اليوم الأربعاء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة خمسة في المئة بمنشأتها النووية تحت الأرض في فوردو.



ونقلت وكالة أنباء الطليبة الإيرانية عن صالحي قوله إن "الجمهورية الإسلامية لديها قدرة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة إذا لزم الأمر".


وجاءت تصريحات صالحي قبل يوم من اتخاذ إيران خطوتها الرابعة في إطار تحللها من التزاماتها بموجب اتفاق 2015 النووي.


وفي جديد ردود الأفعال الدولية، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن "قرار إيران اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي يشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده".






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