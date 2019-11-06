إيران:, سنبدأ, اليوم, تخصيب, اليورانيوم, إلى, نسبة, 5%, بمنشأة, فوردو,

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صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لن تسمح ابدا لإيران...
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري مع مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، في...
تابعت وحدات الجيش السوري تعزيز انتشارها في محيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي...
أعلن مصدر رسمي أردني أنه لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الإردنيين والإسرائيلي...
أمر قاض في المحكمة العليا الجزائرية، بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي...
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين...
أبلغت واشنطن رسميا الأمم المتحدة، أمس، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون...
:نشرت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، صورا لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر...
حاولت قوات الأمن والجيش في لبنان، فتح عدد من الطرقات في بيروت والبقاع وصيدا، في...
لقي شريف عبدالله الطردة 50 عاما مصرعه اليوم الاثنين اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة...