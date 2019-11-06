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الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية



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اليوم الاربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.



اما يوم الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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