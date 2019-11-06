الطقس - ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح شرقية

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بدأ الجلبوع بالعمل على طريقة فريدة وجديدة لمنع الفيضانات من مياه الأمطار، وذلك في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"وفقًا لما...
لقي بالستينيات من عمره مصرعه جراء انقلاب تراكتور في منطقة زراعية...
اسفر حادث طرق مروع قبل قليل عن مصرع شاب في الثلاثينيات من عمره على الشارع الرئيسي...
أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء...
اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من...
جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات منسق مرور...
عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم...