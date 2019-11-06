نتنياهو:اسرائيل, لن, تسمح, لإيران, بتطوير, اسلحة, نووية,

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لن تسمح ابدا لإيران بتطوير أسلحة نووية وان ذلك يصب في مصلحة الشرق الأوسط برمته. وأشار نتنياهو في كلمة له خلال مؤتمر مساء اليوم الى ان طهران توسع نفوذها في المنطقة والى ان إسرائيل تواجه ذلك.

وكان الرئيس حسن روحاني قد اعلن صباح اليوم ان بلاده ستتخذ غدا الخطوة الرابعة باتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهي ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو النووية. وأوضح روحاني مع ذلك أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة الدول الاوروبية إلى التزاماتها هي. وقد اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي امس البدء بتشغيل ثلاثين جهاز طرد مركزيا متطورا في منشآتها النووية/وأضاف صالحي ان بلاده زادت من انتاج اليورانيوم منخفض التخصيب عشرة أضعاف خلال الشهرين الماضيين ليرتفع من أربعمئة وخمسين غراما يوميا إلى خمسة آلاف غرام.