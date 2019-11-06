مصر, لكوشنر:, اقامة, دولة, فلسطينية, سيقود, المنطقة, الى, السلام,

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صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لن تسمح ابدا لإيران...
تابعت وحدات الجيش السوري تعزيز انتشارها في محيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي...
أعلن مصدر رسمي أردني أنه لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الإردنيين والإسرائيلي...
أمر قاض في المحكمة العليا الجزائرية، بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي...
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين...
أبلغت واشنطن رسميا الأمم المتحدة، أمس، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون...
:نشرت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، صورا لشقيقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر...
حاولت قوات الأمن والجيش في لبنان، فتح عدد من الطرقات في بيروت والبقاع وصيدا، في...
لقي شريف عبدالله الطردة 50 عاما مصرعه اليوم الاثنين اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة...
وصل الى قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، نيكولاي ميلادينوف مبعوث عملية السلام في...