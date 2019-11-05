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لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎



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بدأ الجلبوع بالعمل على طريقة فريدة وجديدة لمنع الفيضانات من مياه الأمطار، وذلك في قرية الناعورة، ومن خلال هذه الاعمال يتم تغيير الأرضية بشكل بسيط في الحقول المجاورة، مما يمنع حصول فيضانات ز

رئيس المجلس الإقليمي الجلبوع، عوفيد نور، قال: في كل عام، يستعد المجلس لموسم الشتاء، لمنع حصول حالات فيضانات في المناطق المفتوحة المجاورة للبلدات، وذلك في عمل مشترك مع سلطة تصريف المياه والأودية الأردن الجنوبي، وذلك كجزء من حماية البلدات والطرق الزراعية المجاورة لها، والأعمال في الناعورة تستند لتخطيط مهني يحافظ على الزراعة والطبيعة والسياحة والبيئة في ذات الوقت.
الفكرة من هذه الطريقة، هي تجميع المياه وتحويلها لأحواض واسعة، ومنع تراكمها في القنوات المجاورة للطرقات وللحقول، مما سيحمي الحقول المجاورة للقرية ويمنع فيضان الاخشاب والأوساخ من الحرش المجاور.
يقول عوفيد يفين، مدير عام سلطة تصريف المياه، الأردن الجنوبي: بتدخل بسيط وتغيير بنوعية التربة في بعض المناطق، سنؤثر على طبيعة وسرعة التدفق، وبالتالي ستمتص الأرض الرواسب وتمنع الفيضانات، وهذا مشروع ممول من وزارة الصناعة والكيرن كييمت وبتعاون مع سلطة تصريف المياه.

يذكر أن اعمال تجهيز للشتاء ستكون في الأيام القريبة ايضًا في وادي حارود، وسيتم خلال الاعمال اغلاق مقطع "الطريق الأبيض" الذي يفصل بين موقف "مول هجلبوع" ومجمع المجلس حتى مفترق جدعونا، وأيضا اغلاق المقطع بين منتزه بيسان وجسر القناطر.




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