وفد, حكومي, ألماني, رفيع, المستوى, يؤكد, على, عمق, الشراكة, مع, جامعة, القدس,

استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك في مكتبه بحرم الجامعة الرئيس، وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتعاون الدولي الألمانية "BMZ"، برئاسة مدير التعاون الألماني في منطقة الشرق الأوسط السيد "بيرند دونزلاف"، وذلك في إطار تعزيز التعاون القائم بين جامعة القدس والجامعات والحكومة والمؤسسات التعليمية الألمانية، وبحث المشاريع المشتركة بين الطرفين، خاصة برنامج الدراسات الثنائية الذي تنفرد به جامعة القدس، وتدعمه الحكومة الألمانية.

واستعرض أ.د. أبو كشك سير العملية التعليمية في جامعة القدس، التي ترتكز برامجها المتنوعة بشكل أساسي على مواءمة احتياجات سوق العمل، متحدثاً عن المشاريع المتنوعة التي تقودها الجامعة، التي تهدف إلى خدمة الطلبة وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم نحو الإبداع والعمل.وأشار أ.د. أبو كشك إلى العلاقات الأكاديمية التي تربط الجامعة مع الجانب الألماني التي تتمحور في عدة جوانب بما فيها برنامج الدراسات الثنائية الذي تطرحه الجامعة عبر نظام تعليمي متطور يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي.وعبّر أ.د. أبو كشك عن اعتزازه بالعلاقة الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي الألمانية، التي بدورها تسهم في دعم التعليم والبحث العلمي والطلبة في جامعة القدس.من جانبه، أشاد السيد "بيرند دونزلاف" ببرامج الجامعة المتطورة التي تعتمد على الجانب العملي في تطبيقها، بالإضافة إلى العلاقة التي تربط الحكومة الألمانية بمؤسساتها وجامعاتها بجامعة القدس، معبراً عن الرغبة في توطيد العلاقة لدعم التعليم والطلبة.يذكر أن جامعة القدس تتمتع بشبكة علاقات تعاون علمي وأكاديمي مميزة ومتعددة مع ألمانيا، كبرنامج الدراسات الثنائية، الذي يعتبر نموذجاً فريداً يحتذى به لربطه ما بين الجانب النظري والعملي في التدريس، إضافةً إلى برنامج الدراسات الأوروبية الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع جامعة دوسلدورف الألمانية، إذ تعتبر القدس الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي تقدم برنامج مشترك للدراسات العليا في الدراسات الأوروبية.