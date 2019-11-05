تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-05 22:40:04 لمنع الفيضانات في منطقة الناعورة .. الجلبوع يتجهز للشتاء بطريقة جديدة وفريدة‎ |  2019-11-05 22:37:50 وفد حكومي ألماني رفيع المستوى يؤكد على عمق الشراكة مع جامعة القدس |  2019-11-05 23:01:12 سلافيا براج يقتنص تعادلا ثمينا من أنياب برشلونة |  2019-11-05 22:07:19 القاء القبض على مشتبه ضبط بسيارته مسدس في يافا |  2019-11-05 21:52:57 اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة |  2019-11-05 21:49:24 توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ لحالة الطقس المرتقبة في الأيام القادمة |  2019-11-05 19:23:44 مصرع حسني يوسف عباس-ابو عرفات بانقلاب تراكتور في المغار |  2019-11-05 18:53:33 مصرع الشاب باسل عفيف سلمان من الناصرة في حادث طرق مروع مدخل كفرمندا |  2019-11-05 14:45:32 سانا: الجيش السوري يواصل تعزيز انتشاره بريف حلب الشمالي الشرقي لمواجهة العدوان التركي |  2019-11-05 14:45:24 تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس |  2019-11-05 13:23:45 توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ |  2019-11-05 13:19:17 منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ |  2019-11-05 13:00:40 ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين |  2019-11-05 12:57:07 حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا |  2019-11-05 12:05:41 هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وفد حكومي ألماني رفيع المستوى يؤكد على عمق الشراكة مع جامعة القدس



  |     |   اضافة تعليق



استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك في مكتبه بحرم الجامعة الرئيس، وفداً رفيع المستوى من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والتعاون الدولي الألمانية "BMZ"، برئاسة مدير التعاون الألماني في منطقة الشرق الأوسط السيد "بيرند دونزلاف"، وذلك في إطار تعزيز التعاون القائم بين جامعة القدس والجامعات والحكومة والمؤسسات التعليمية الألمانية، وبحث المشاريع المشتركة بين الطرفين، خاصة برنامج الدراسات الثنائية الذي تنفرد به جامعة القدس، وتدعمه الحكومة الألمانية.

 
واستعرض أ.د. أبو كشك سير العملية التعليمية في جامعة القدس، التي ترتكز برامجها المتنوعة بشكل أساسي على مواءمة احتياجات سوق العمل، متحدثاً عن المشاريع المتنوعة التي تقودها الجامعة، التي تهدف إلى خدمة الطلبة وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم نحو الإبداع والعمل.
 
وأشار أ.د. أبو كشك إلى العلاقات الأكاديمية التي تربط الجامعة مع الجانب الألماني التي تتمحور في عدة جوانب بما فيها برنامج الدراسات الثنائية الذي تطرحه الجامعة عبر نظام تعليمي متطور يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي.
 
وعبّر أ.د. أبو كشك عن اعتزازه بالعلاقة الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي الألمانية، التي بدورها تسهم في دعم التعليم والبحث العلمي والطلبة في جامعة القدس.
 
من جانبه، أشاد السيد "بيرند دونزلاف" ببرامج الجامعة المتطورة التي تعتمد على الجانب العملي في تطبيقها، بالإضافة إلى العلاقة التي تربط الحكومة الألمانية بمؤسساتها وجامعاتها بجامعة القدس، معبراً عن الرغبة في توطيد العلاقة لدعم التعليم والطلبة.
 
يذكر أن جامعة القدس تتمتع بشبكة علاقات تعاون علمي وأكاديمي مميزة ومتعددة مع ألمانيا، كبرنامج الدراسات الثنائية، الذي يعتبر نموذجاً فريداً يحتذى به لربطه ما بين الجانب النظري والعملي في التدريس، إضافةً إلى برنامج الدراسات الأوروبية الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع جامعة دوسلدورف الألمانية، إذ تعتبر القدس الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي تقدم برنامج مشترك للدراسات العليا في الدراسات الأوروبية.
وفد حكومي ألماني رفيع المستوى يؤكد على عمق الشراكة مع جامعة القدس




كلمات متعلقة

وفد, حكومي, ألماني, رفيع, المستوى, يؤكد, على, عمق, الشراكة, مع, جامعة, القدس,

تابعونــا

فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات فصائل غزة تضع شرطين للقبول بالانتخابات 2019-11-03 | 14:39:00

انهت لجنة الانتخابات المركزية لقائها مع الفصائل الفلسطينية دون الاتفاق على موعد...

نتنياهو يتشاور مع الجيش والأمن بشأن غزة نتنياهو يتشاور مع الجيش والأمن بشأن غزة 2019-11-02 | 18:07:14

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مشاورات "أمنية"...

حماس: سنواجه اي عدوان من الاحتلال حماس: سنواجه اي عدوان من الاحتلال 2019-11-02 | 11:02:35

اكدت حركة حماس ان القصف الاسرائيلي على مواقع المقاومة والاهل في غزة هو استمرار...

الجيش الاسرائيلي يقصف غزة وصواريخ تجاه "مستوطنات الغلاف" الجيش الاسرائيلي يقصف غزة وصواريخ تجاه "مستوطنات الغلاف" 2019-11-02 | 07:00:03

قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة عقب إطلاق عدة قذائف على المستوطنات...

السجن 15 عاما لمدان بقتل ابنته السجن 15 عاما لمدان بقتل ابنته 2019-10-30 | 19:09:49

ادانت محكمة بداية نابلس خلال جلستها، الأربعاء، متهما بقتل ابنته قبل عدة سنوات...

اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع اسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق القطاع 2019-10-29 | 17:38:24

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مقاتلات إسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة، كانت...

أوكرانيا تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في القدس أوكرانيا تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في القدس 2019-10-26 | 07:00:48

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها ستفتح مكتبًا دبلوماسيًا لها لتطوير الابتكار...

اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر 2019-10-23 | 22:36:43

اصيب مساء اليوم عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة...

الاردن ترفض اعتقال هبه اللبدي الاردن ترفض اعتقال هبه اللبدي 2019-10-17 | 23:33:33

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، ان حكم المحكمة العسكرية...

الافراج عن محافظ القدس وأمين سر حركة فتح الافراج عن محافظ القدس وأمين سر حركة فتح 2019-10-14 | 23:50:58

-قررت المحكمة ، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدققي مدققو حسابات البلاد الناصرة مؤتمر مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث بث مباشر دوري ابطال اوربا : بايرن بنفيكابث مباشر.دوري ابطال اوربا20 مترا بئر الناصرة اصابة انقاذ تخليص وحدات أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة اضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية طارق خطيب كفر كنا هدم بيته مرتين مبلغ تخلوا عني مجلس محلي لجنة شعبية تكاليف الهدم كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال عبد الباسط كتاني أمنة مغدورة مرحومة تشييع جثمانها جنازة يافة الناصرة مقتل حامل جنينهاهدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي الرملة مظاهرة جنازة جماعية قتلن هذا العام اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء ناريمان مغربي سندس اطلاق نار داخل سيارة الرملة اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق مخشير جهاز التحكم عن بعد انصهر نتيجة الحر الشديد مواطن من قرية طرعان يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com