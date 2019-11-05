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سلافيا براج يقتنص تعادلا ثمينا من أنياب برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقتنص سلافيا براج التشيكي، تعادلًا ثمينًا من أنياب برشلونة، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، التي انتهت بدون أهداف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البارسا "كامب نو".

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا، ورفع سلافيا براج رصيده إلى نقطتين في ذيل الترتيب.
سلافيا براج يقتنص تعادلا ثمينا من أنياب برشلونة




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