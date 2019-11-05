سلافيا, براج, يقتنص, تعادلا, ثمينا, من, أنياب, برشلونة,

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يخضع هداف بايرن ميونخ والبوندسليجا، روبرت ليفاندوفسكي، لجراحة في المنطقة ما بين...
علقت زوجة النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع...
كال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، المديح لزميله المصري محمد صلاح، مُشيرًا...
احتفى نادي برشلونة، بخماسي الفريق المرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والمقدمة من...
أعلن نادي إيفرتون أن لاعبه البرتغالي أندريه غوميز يعاني من كسر في كاحل قدمه...
شارك اللاعب رونالدو مع صديقته جورجينا في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقى...
كشف تقرير صحفي إسباني ، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم...
أعلن بايرن ميونخ، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز...
كشف جويل روبليس، حارس ريال بيتيس، عن موقف غريب حدث له في مباراة ريال مدريد، أمس...