القاء, القبض, على, مشتبه, ضبط, بسيارته, مسدس, في, يافا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به بهدف الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، ضبط افراد الشرطة يوم امس4.11.2019 مسدس داخل سيارة إستقلها مشتبه من يافا.





على الفور تم إلقاء القبض عليه بشبهة حيازة سلاح غير قانوني وأحيل الى التحقيق في مركز الشرطة.

هذا ومددت المحكمة توقيفه بناءًا على طلب الشرطة توقيف المشتبه حتى يوم 8.11.2019.