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اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة الطيرة.

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة




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