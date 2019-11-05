توصيات, سلطة, الإطفاء, والإنقاذ, لحالة, الطقس, المرتقبة, في, الأيام, القادمة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"وفقًا لما أوردته الأرصاد الجويّة، فإنّ درجات الحرارة سترتفع في الأيام القريبة وسترافقها رياح قوية أيضًا، الأمر الذي قد يشكّل خطرًا أكبر من اندلاع حرائق. وعليه، تتأهب طواقم الإطفاء والإنقاذ من كافة الألوية بمعداتها وسياراتها ومئات رجال الاطفاء، إلى جانب طائرات الاطفاء لمواجهة أي طارئ.

سلطة الاطفاء والانقاذ تناشد المواطنين بعدم اشعال النيران في هذه الايام الحارّة، كما يمنع ممارسة اعمال قد تصدر شرارة او نار (مثل الحدادة) في أماكن مفتوحة أو بالقرب من اشجار، نباتات، اشواك وما الى ذلك.في حالات الطوارئ أو اندلاع حرائق اتصلوا فورا لرجال الاطفاء 102، وللمزيد من المعلومات، التوجيهات والتفاصيل يمكنكم التوجّه للموقع الرسمي لسلطة الاطفاء والانقاذ او صفحة الفيسبوك.