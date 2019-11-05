مصرع, حسني, يوسف, عباس-ابو, عرفات, بانقلاب, تراكتور, في, المغار,

يشار الى ان المرحوم عم عضو الكنيست د.منصور عباس.

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور متاثرا باصابته البالغة.

لقي الحاج حسني يوسف عباس-ابو عرفات بالستينيات من عمره مصرعه جراء انقلاب تراكتور في منطقة زراعية بالمغار.

تابعونــا

القاء القبض على مشتبه ضبط بسيارته مسدس في يافا 2019-11-05 | 22:07:19 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في إطار نشاط مبادر به...

اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة 2019-11-05 | 21:52:57 اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الثلاثاء جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة...

توصيات سلطة الإطفاء والإنقاذ لحالة الطقس المرتقبة في الأيام القادمة 2019-11-05 | 21:49:24 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي كايد ظاهر:"وفقًا لما...

مصرع شاب في حادث طرق مروع مدخل كفرمندا 2019-11-05 | 18:53:33 اسفر حادث طرق مروع قبل قليل عن مصرع شاب في الثلاثينيات من عمره على الشارع الرئيسي...

تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس 2019-11-05 | 14:45:24 أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء...

توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ 2019-11-05 | 13:23:45 اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من...

منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ 2019-11-05 | 13:19:17 جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات منسق مرور...

عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-11-04 | 13:15:10 عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم...

ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين 2019-11-05 | 13:00:40 سلم الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، في حفل ضخم في برشلونة، ابنة حيفا المحامية...