مصرع, حسني, يوسف, عباس-ابو, عرفات, بانقلاب, تراكتور, في, المغار,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور متاثرا باصابته البالغة.
الشرطة باشرت التحقيق.
يشار الى ان المرحوم عم عضو الكنيست د.منصور عباس.
الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور متاثرا باصابته البالغة.
الشرطة باشرت التحقيق.
يشار الى ان المرحوم عم عضو الكنيست د.منصور عباس.
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