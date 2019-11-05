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مصرع حسني يوسف عباس-ابو عرفات بانقلاب تراكتور في المغار



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لقي الحاج حسني يوسف عباس-ابو عرفات بالستينيات من عمره مصرعه جراء انقلاب تراكتور في منطقة زراعية بالمغار.

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور متاثرا باصابته البالغة.

الشرطة باشرت التحقيق.

 

يشار الى ان المرحوم عم عضو الكنيست د.منصور عباس. 

مصرع حسني يوسف عباس-ابو عرفات بانقلاب تراكتور في المغار




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