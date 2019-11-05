اصابة, حرجة, بحادث, طرق, مروع, مدخل, كفرمندا,

اسفر حادث طرق مروع قبل قليل عن اصابة شاب بجراح بالغة الخطورة على الشارع الرئيسي مدخل كفرمندا.

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تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس 2019-11-05 | 14:45:24 أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء...

توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ 2019-11-05 | 13:23:45 اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من...

منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ 2019-11-05 | 13:19:17 جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات منسق مرور...

عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-11-04 | 13:15:10 عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم...

ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين 2019-11-05 | 13:00:40 سلم الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، في حفل ضخم في برشلونة، ابنة حيفا المحامية...

حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا 2019-11-05 | 12:57:07 عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة على اخماد حريق شبّ بمنزل في الطابق الثامن...

هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس 2019-11-05 | 12:05:41 هدمت جرافات بلدية القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد...

اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل 2019-11-05 | 10:50:57 فاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "يوم أمس في مدينة نوف هجليل، تمّت سرقة مسنة (70 عامًا)...

اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" 2019-11-05 | 10:23:26 انضمت مدينة رام الله الى الشبكة العالمية " شبكه المدن المبدعة" التابعة لليونسكو،...