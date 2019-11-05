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اصابة حرجة بحادث طرق مروع مدخل كفرمندا



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اسفر حادث طرق مروع قبل قليل عن اصابة شاب بجراح بالغة الخطورة على الشارع الرئيسي مدخل كفرمندا.

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته حرجة.


الشرطة باشرت التحقيق.





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