سانا:, الجيش, السوري, يواصل, تعزيز, انتشاره, بريف, حلب, الشمالي, الشرقي, لمواجهة, العدوان, التركي,

تابعت وحدات الجيش السوري تعزيز انتشارها في محيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ومحيط عين العرب الحدودية لتأمين حماية الأهالي في المنطقة ومواجهة أي محاولة اعتداء من قوات النظام التركي و"مرتزقته" من التنظيمات الإرهابية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسوية السورية "سانا" فإن وحدات الجيش وسعت نقاط انتشارها في محيط مدينة منبج وثبتت مواقعها العسكرية في المنطقة، للتصدي لأي اعتداء تركي، بينما انتشرت وحدات أخرى على طول الشريط الحدودي في محيط مدينة عين العرب، لحماية المدينة وأهلها من أي عدوان محتمل.ودخلت وحدات من الجيش العربي السوري مدينتي منبج وعين العرب في الرابع عشر والسادس عشر من الشهر الماضي، وسط ترحيب الأهالي الذين أكدوا أن دخول الجيش المدينتين وانتشاره في محيطهما أشاع أجواء الأمن والأمان لديهم، مجددين التأكيد على أن الجيش هو الضامن الوحيد لصون سورية وحماية حدودها.