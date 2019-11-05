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ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بـ«سيجارة».. صور



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اشعلت الفنانة السورية ديمة الجندي غضب محبيها بصورة جديدة، ظهرت فيها تمسك «سيجارة» ضمن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وشاركت الفانز بلقطات منها.



جلسة التصوير غلب عليها أجواء الإثارة على الرغم من كونها بالأبيض والأسود، إلا أن الفنانة السورية بدت بماكياج قوي، وبفستان لافت، وفي الوقت الذي اعرب الفانز عن اعجابهم بالصور، انتقدوا ظهور ديمة بـ«السيجارة»، حتى اضطرت الفنانة للرد عليهم مؤكدة أنها لا تدخن، واضطرت لحمل «سيجارة» فقط لالتقاط هذه الصورة.


ومن أبرز تعليقات متابعي ديمة: «لو متصورة من غير سيجارة كان أحلى»، «التدخين مضر بالصحة يا ديمة»، «السيجارة مؤلمة بالصحة ومو لابقة بوجودك».


من ناحية أخرى، تألقت ديمة بالمارثون الرمضاني بمسلسل «اختراق» الذي شاركت في بطولته أمام عبدالمحسن النمر، طلال السدر، أحمد فريد، يعقوب الفرحان، أحمد فريد، وغيرهم، والعمل من تأليف طلال السدر، وإخراج محمد لطفي.


الجندي طُرح أيضاً لها مؤخراً فيلم قصير بعنوان «في مطعم صغير» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، وهو من إنتاج وإخراج مهند قطيش.




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