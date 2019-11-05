ليفاندوفسكي, يحتاج, لعملية, جراحية,

يخضع هداف بايرن ميونخ والبوندسليجا، روبرت ليفاندوفسكي، لجراحة في المنطقة ما بين البطن والفخذ، ولكن لم يتم تحديد موعدها بعد.

وهناك موعدان محتملان لإجراء هذه الجراحة، الأول خلال المباريات الدولية المقبلة للمنتخبات، والثاني خلال فترة التوقف الشتوية للدوري الألماني، وذلك وفقا لتصريحات من اللاعب نفسه لمجلة (كيكر) الرياضية.ومن المقرر أن يكون الوقت اللازم للتأهيل عقب إجراء الجراحة 10 أيام فقط.وبينما ضمن المنتخب البولندي التأهل لبطولة "يورو 2020"، يحتاج الفريق البافاري لمهاجمه بشدة في بطولة الدوري حيث يعد اللاعب الأكثر جاهزية ومنقذه في الأوقات الحرجة.وأحرز ليفاندوفسكي 14 هدفا خلال 11 مباراة في البوندسليجا، وهو رقم يتعارض مع الموقف الحالي للفريق والمشكلات التي يمر بها، وكانت آخرها الخسارة أمام آينتراخت (1-5).