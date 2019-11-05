تداول, فكرة, اجراء, انتخابات, مباشرة, لرئاسة, الوزراء, بين, نتنياهو, وغانتس,

أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء انتخابات مباشرة سريعة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس كاحول لفان بيني غانتس.

ووردت اقوال شاكيد خلال مؤتمر إسرائيل للتكافل الاجتماعي الذي تعقده الرابطة اليهودية الامريكية لمكافحة التشهير.وجاء من كاحول لفان انه لم يردهم اقتراح من هذا القبيل وبالتالي فلن يعقبوا على ما ينشر. وكان الوزير درعي قد طرح امس اثناء اجتماع رؤساء كتلة اليمين دفع مشروع قانون الى الامام ينص على اجراء انتخابات مباشرة بهدف الخروج من المأزق السياسي الذي تشهده إسرائيل .وعقب حزب الليكود موضحا ان رئيس الوزراء لا يعمل في هذا الاتجاه وانما يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة .وخلافا لموقف الليكود قال الوزير افير اكونيس انه يدعم هذه الفكرة وانها قد تشكل مخرجا من العقدة السياسية التي نواجهها حاليا.