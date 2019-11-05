تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-05 14:45:32 سانا: الجيش السوري يواصل تعزيز انتشاره بريف حلب الشمالي الشرقي لمواجهة العدوان التركي |  2019-11-05 14:45:24 تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس |  2019-11-05 13:23:45 توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ |  2019-11-05 13:19:17 منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ |  2019-11-05 13:00:40 ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين |  2019-11-05 12:57:07 حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا |  2019-11-05 12:05:41 هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس |  2019-11-05 11:17:09 الاردن: لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الاردنيين والاسرائيلي المعتقل |  2019-11-05 10:50:57 اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل |  2019-11-05 10:31:09 سجن أول وزيرة جزائرية في قضايا فساد |  2019-11-05 10:23:26 اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" |  2019-11-05 10:18:53 الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية |  2019-11-05 08:55:23 حسناء هندية تفوز بلقب Miss CosmoWorld لهذا العام |  2019-11-05 08:46:09 عقوبات أمريكية جديدة على طهران تطال نجل خامنئي |  2019-11-05 08:45:34 رسميًا.. واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء انتخابات مباشرة سريعة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس كاحول لفان بيني غانتس.


ووردت اقوال شاكيد خلال مؤتمر إسرائيل للتكافل الاجتماعي الذي تعقده الرابطة اليهودية الامريكية لمكافحة التشهير.


وجاء من كاحول لفان انه لم يردهم اقتراح من هذا القبيل وبالتالي فلن يعقبوا على ما ينشر. وكان الوزير درعي قد طرح امس اثناء اجتماع رؤساء كتلة اليمين دفع مشروع قانون الى الامام ينص على اجراء انتخابات مباشرة بهدف الخروج من المأزق السياسي الذي تشهده إسرائيل .


وعقب حزب الليكود موضحا ان رئيس الوزراء لا يعمل في هذا الاتجاه وانما يسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة .


وخلافا لموقف الليكود قال الوزير افير اكونيس انه يدعم هذه الفكرة وانها قد تشكل مخرجا من العقدة  السياسية التي نواجهها حاليا.




كلمات متعلقة

تداول, فكرة, اجراء, انتخابات, مباشرة, لرئاسة, الوزراء, بين, نتنياهو, وغانتس,

تابعونــا

توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ 2019-11-05 | 13:23:45

اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من...

منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ 2019-11-05 | 13:19:17

جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات منسق مرور...

عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-11-04 | 13:15:10

عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم...

ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين 2019-11-05 | 13:00:40

سلم الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، في حفل ضخم في برشلونة، ابنة حيفا المحامية...

حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا 2019-11-05 | 12:57:07

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة على اخماد حريق شبّ بمنزل في الطابق الثامن...

هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس 2019-11-05 | 12:05:41

هدمت جرافات بلدية القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد...

اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل 2019-11-05 | 10:50:57

فاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "يوم أمس في مدينة نوف هجليل، تمّت سرقة مسنة (70 عامًا)...

اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" 2019-11-05 | 10:23:26

انضمت مدينة رام الله الى الشبكة العالمية " شبكه المدن المبدعة" التابعة لليونسكو،...

الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية 2019-11-05 | 10:18:53

تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل قرية تل السبع...

شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد 2019-11-05 | 08:33:01

بمناسبة شهر التوعية لسرطان الرئة، قدمت جمعية السرطان بيانات جديدة، من مقدمة من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب ضبط اسلحة ذخيرة شمال البلاد منطقة شرطة مسدس بندقية زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف راهبة محلية جديدة دير الكرمل مدينة حيفا وديع ابو نصار مشاركة واسعة في قداس اليوم العالمي للمريض في كنيسة البشارة‎ الناصرة حضور موفد بابوي خاصسلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار كلية دار المعلمين حيفا تحتفل يوم الطالب مشاركة واسعة اجواء مميزة فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست باتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية الشق الشمالي اصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقبمصرع عامل ورشة بناء سقط عليه جسم ثقيل يافا تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com