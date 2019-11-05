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عمرو دياب يطرح "أول يوم في البعد"



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طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ أغنيته الجديدة "​أول يوم في البعد​"، وهي سابع أغنية من ألبومه الأخير "أنا غير" الذي يطلقه على دفعات.



وأعلنت دياب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن طرحه للأغنية عبر إحدى التطبيقات الموسيقية للأغاني وهي من كلمات أحمد المالكي، وتلحين محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.


ومن جهة ثانية، يستعد عمرو لإحياء حفل كبير يوم الخميس المقبل، في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه الحفل النجم العالمي فرينش مونتانا الذي غنى مع الفنانة مايا دياب ومساري أغنية "يا نور العين".




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