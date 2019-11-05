توقع, حدوث, تشويشات, في, مواعيد, امتحانات, السياقة, العملية, في, ارجاء, البلاد‎,

اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من البلاد لحضور اجتماعات احتجاجية، في أعقاب نزاع العمل الذي أعلنته الهستدروت. ومن المتوقع حدوث تشويشات في امتحانات السياقة العملية خاصة في المناطق الجنوبية.

وجاء إعلان النزاع في اعقاب الخطوات أحادية الجانب من قبل إدارة "تلدور"، والتي تتسبب بتعطيل محاولة العمال الانضمام للتنظيم المهني الهستدروت. ويطالب العاملين في الشركة التعامل مع المشاكل التي من الممكن ان تلقي بظلالها على مستقبل عمال الشركة، كنتيجة لنية الإدارة إجراء تغييرات بنيوية في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الهستدروت ولجنة العمل التوقيع على اتفاقية عمل جماعية اولى في "تلدور" لضمان حقوق ممتحني السياقة.يذكر أنه قبل حوالي أسبوعين، تم استكمال عملية انضمام ممتحني السياقة في "تلدور" للهستدروت، بعد الإعلان عن رغبتهم في ضمان مستقبلهم التوظيفي، على خلفية التغييرات المتوقعة في الشركة. ومع استكمال عملية الانضمام، حاول ممثلو الهستدروت ولجنة العمل التواصل مع إدارة الشركة عدة مرات بغرض لتفاوض، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل. علاوة على ذلك، تواصل إدارة الشركة التعامل بسوء نية وتجاهل استفسارات الموظفين، حتى بدأت بإقالة العمال القدامى وتوظيف موظفين جدد بهدف المس بقوة العمال التنظيمية والمس بعملية الانضمام للهستدروت.وقال رئيس نقابة عمال النقل والمواصلات في الهستدروت آفي إدري: "إن إدارة تلدور تدوس على حقوق العمال، وتتجاهل الحق الأساسي في انضمام للتنظيم المهني في الهستدروت. واختارت إدارة الشركة المس بموظفيها المتفانين والمهنيين بأسلوب غير إنساني والعمل على إقالتهم من عملهم. ان الهستدروت ستقف إلى جانب العمال وستعمل بكافة الوسائل لإيجاد حل مناسب. انا اناشد إدارة الشركة لتحمل المسؤولية اللازمة والجلوس معنا ومع الموظفين حول طاولة المفاوضات للوصول الى تفاهمات".ويحظى موظفو "تلدور" على الدعم المهني من قبل طواقم الهستدروت ومن المحامي روعي بلينتانتل من نقابة عمال النقل والمواصلات في الهستدروت.صورة توضيحية