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منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات  منسق مرور المصلين في المعابر الحدوديه :" منذ بداية العام ، سافر أكثر من 1,356,750 إلى مطار إيلات على متن رحلات دولية ورحلات داخلية ، انخفاض بنسبة 9 ٪ عن العام السابق (مع إغلاق سدي دوف والانتقال لمطار بن غوريون).


أدى إصلاح "السماء المفتوحة" إلى مستوى عالٍ من المنافسة وخفض في أسعار تذاكر الطيران ، ونتيجة لذلك ، زاد عدد المسافرين من وإلى إسرائيل.


يؤدي فتح خطوط جديدة وإضافة رحلات الطيران إلى توفير رحلات بأسعار مغريه ، وخاصة في رامون. 


أسعار الرحلات الجوية من مطار رامون تثير منافسة قويه على أسعار الرحلات الجوية إلى أوروبا عندما يمكن العثور على رحلات طيران من مطار رامون إلى أوروبا بأقل من 30 دولارًا لكل رحلة.


خلال فصل الشتاء المقبل ، يتوقع في مطار رامون الدولي أكثر من 45 رحلة أسبوعية دولية من عدت وجهات  لشركات الطيران الأوروبية: "فين اير" هلسنكي  ، " لوفتهانزا" من فرانكفورت المانيا ، " أوروبا ايرفوست" من باريس فرنسا ، "ترانسافيا" من أورلي ، "أورال اير" من موسكو ومن لينينغراد ،  " Wiz Air" من وارسو بولندا ، بوخارست رومانيا ، ريجا ، ڤيلنا ، بودابست هونچاريا ، فيينا في النمسا ، وصوفيا في بلغاريا ، شركة" ترانسافيا" الهولندية من أمستردام ، وشركة  "ريان اير"  من برلين ألمانيا ، براغ من الجمهورية التشيكية ، كراكوف بولندا ، براتيسلافا ، كوڤنا ،بارچمو في ايطاليا ، وشركة فوديڤا موسكو.


فتحت السماء المفتوحة المنافسة على أسعار الرحلات الجوية بين مطار بن غوريون ومطار رامون في الجنوب. سيتم فتح الخطوط الدولية هذا الأسبوع ، يوم الأحد 8 سبتمبر.

 مع بداية الموسم، سيتم إجراء 48 رحلة دولية في رامون كل أسبوع.




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