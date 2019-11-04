عودة, موظفي, سلطة, الاجراء, والجباية, لمزاولة, عملهم, كالمعتاد,

عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم كالمعتاد في تمام الساعة الثامنة صباحا بعد الإعلان عن انتهاء الاضراب الذي استمر لعدة أسابيع.

ويأتي انهاء الاضراب بعد التوصل صباح اليوم الى اتفاقية بين ممثلي الهستدروت ووزارة المالية. وقد سعى الى الاتفاقية كل من رئيس نقابة موظفي الدولة اريئيل يعقوبي والمسؤول القطري لعمال وموظفي سلطة الجباية والاجراء في نقابة موظفي الدولة افنير سلطاني حيث جرى التفاوض مع المسؤول عن الأجور في وزارة المالية كوبي بار نتان.