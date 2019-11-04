تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-05 14:45:32 سانا: الجيش السوري يواصل تعزيز انتشاره بريف حلب الشمالي الشرقي لمواجهة العدوان التركي |  2019-11-05 14:45:24 تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس |  2019-11-05 13:23:45 توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ |  2019-11-05 13:19:17 منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ |  2019-11-05 13:00:40 ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين |  2019-11-05 12:57:07 حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا |  2019-11-05 12:05:41 هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس |  2019-11-05 11:17:09 الاردن: لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الاردنيين والاسرائيلي المعتقل |  2019-11-05 10:50:57 اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل |  2019-11-05 10:31:09 سجن أول وزيرة جزائرية في قضايا فساد |  2019-11-05 10:23:26 اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" |  2019-11-05 10:18:53 الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية |  2019-11-05 08:55:23 حسناء هندية تفوز بلقب Miss CosmoWorld لهذا العام |  2019-11-05 08:46:09 عقوبات أمريكية جديدة على طهران تطال نجل خامنئي |  2019-11-05 08:45:34 رسميًا.. واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم كالمعتاد في تمام الساعة الثامنة صباحا بعد الإعلان عن انتهاء الاضراب الذي استمر لعدة أسابيع.



ويأتي انهاء الاضراب بعد التوصل صباح اليوم الى اتفاقية بين ممثلي الهستدروت ووزارة المالية. وقد سعى الى الاتفاقية كل من رئيس نقابة موظفي الدولة اريئيل يعقوبي والمسؤول القطري لعمال وموظفي سلطة الجباية والاجراء في نقابة موظفي الدولة افنير سلطاني حيث جرى التفاوض مع المسؤول عن الأجور في وزارة المالية كوبي بار نتان.
عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد




كلمات متعلقة

عودة, موظفي, سلطة, الاجراء, والجباية, لمزاولة, عملهم, كالمعتاد,

تابعونــا

تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس 2019-11-05 | 14:45:24

أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء...

توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ 2019-11-05 | 13:23:45

اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من...

منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ 2019-11-05 | 13:19:17

جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات منسق مرور...

ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين 2019-11-05 | 13:00:40

سلم الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، في حفل ضخم في برشلونة، ابنة حيفا المحامية...

حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا 2019-11-05 | 12:57:07

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة على اخماد حريق شبّ بمنزل في الطابق الثامن...

هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس 2019-11-05 | 12:05:41

هدمت جرافات بلدية القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد...

اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل 2019-11-05 | 10:50:57

فاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "يوم أمس في مدينة نوف هجليل، تمّت سرقة مسنة (70 عامًا)...

اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" 2019-11-05 | 10:23:26

انضمت مدينة رام الله الى الشبكة العالمية " شبكه المدن المبدعة" التابعة لليونسكو،...

الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية 2019-11-05 | 10:18:53

تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل قرية تل السبع...

شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد 2019-11-05 | 08:33:01

بمناسبة شهر التوعية لسرطان الرئة، قدمت جمعية السرطان بيانات جديدة، من مقدمة من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين مواطنون مسجد اعتداء صلاح الدين استنكار واسع شرطة تحقيق مازن غنايم كلب معلق على عامود ام الفحم عامود وادي عارة جرو الرفق بالحيوان جمعية طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس الشيخ محمد حسين مفتي القدس الديار الفلسطينة موعد صلاة عيد الفطر السعيد أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عاماعابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى بشارة بشارات انفلونزا الخنازير . الناصرة المستشفى الانجليزي الناصرة النمساوي شقحة توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية علاء زيود ام الفحم تصريح مدعي عام طعن دهس عملية يهود جان شموئيل الخضيرة مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية حريق في منطقة حرشية كتسير وادي عاره عرعره اطفاء اخماد حرارة الطقس مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل النصارة جثمان تتشح سواد نقل الجثمان طارق . زياد سليم القاسم طال طب بلغاريا وفاة ذبحة صدرية محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com