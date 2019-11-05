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يخضع هداف بايرن ميونخ والبوندسليجا، روبرت ليفاندوفسكي، لجراحة في المنطقة ما بين...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع...
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كشف تقرير صحفي إسباني ، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم...
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن المدة المبدئية لغياب الأوروجوائي لويس...