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زوجة محرز تخرج عن صمتها.. وتكشف حقيقة "الخيانة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علقت زوجة النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير الصحفية التي تحدثت عن تواجدها داخل ملهى ليلي برفقة الملاكم الأميركي، ديونتاي وايلدر.


ونشرت ريتا جوهال على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" صورة من تقرير صحيفة "الميرور"، وأرفقته بتعليق جاء فيه أن "ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب".


وأضافت "رسالة للذين لا يملكون عقلا، الذين لم أكن أعرف بأنهم موجودون قبل ظهور إنستغرام.. أغلقوا أفواهكم رجاء. هذا كذب وافتراء. نحن لم نتحدث سوى عن العمل، لا يوجد أي شخص تعرض للصدمة"، في إشارة لتأكيد وسائل الإعلام البريطانية على أن محرز تعرض للصدمة بعد سماعه بتفاصيل تلك الواقعة.





ونشرت الصحيفة البريطانية، الأحد، تقريرا جاء فيه أن جوهال شوهدت في 23 أغسطس الماضي برفقة الملاكم الأميركي في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، وكان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.


وأضافت الصحيفة أن محرز (28 عاما) أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي.


يذكر أن ريتا (25 عاما) بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجب منها ابنتين.




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