تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-05 14:45:32 سانا: الجيش السوري يواصل تعزيز انتشاره بريف حلب الشمالي الشرقي لمواجهة العدوان التركي |  2019-11-05 14:45:24 تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس |  2019-11-05 13:23:45 توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ |  2019-11-05 13:19:17 منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ |  2019-11-05 13:00:40 ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين |  2019-11-05 12:57:07 حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا |  2019-11-05 12:05:41 هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس |  2019-11-05 11:17:09 الاردن: لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الاردنيين والاسرائيلي المعتقل |  2019-11-05 10:50:57 اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل |  2019-11-05 10:31:09 سجن أول وزيرة جزائرية في قضايا فساد |  2019-11-05 10:23:26 اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" |  2019-11-05 10:18:53 الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية |  2019-11-05 08:55:23 حسناء هندية تفوز بلقب Miss CosmoWorld لهذا العام |  2019-11-05 08:46:09 عقوبات أمريكية جديدة على طهران تطال نجل خامنئي |  2019-11-05 08:45:34 رسميًا.. واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



سلم الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، في حفل ضخم في برشلونة، ابنة حيفا المحامية ماريا جمّال، جائزة "اميرة جيرونا" العالمية، بسبب دورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين من خلال جمعية "هيومانيتي كرو" التي اسستها بالتعاون مع زوجها الدكتور عصام داود.



تصوير - afp






كلمات متعلقة

ملك, اسبانيا, يمنح, المحامية, ماريا, جمّال, جائزة, لدورها, بتقديم, الدعم, النفسي, للاجئين, السوريين,

تابعونــا

تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس 2019-11-05 | 14:45:24

أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء...

توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ 2019-11-05 | 13:23:45

اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من...

منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ 2019-11-05 | 13:19:17

جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات منسق مرور...

عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-11-04 | 13:15:10

عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم...

حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا 2019-11-05 | 12:57:07

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة على اخماد حريق شبّ بمنزل في الطابق الثامن...

هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس 2019-11-05 | 12:05:41

هدمت جرافات بلدية القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد...

اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل 2019-11-05 | 10:50:57

فاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "يوم أمس في مدينة نوف هجليل، تمّت سرقة مسنة (70 عامًا)...

اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" 2019-11-05 | 10:23:26

انضمت مدينة رام الله الى الشبكة العالمية " شبكه المدن المبدعة" التابعة لليونسكو،...

الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية 2019-11-05 | 10:18:53

تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل قرية تل السبع...

شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد 2019-11-05 | 08:33:01

بمناسبة شهر التوعية لسرطان الرئة، قدمت جمعية السرطان بيانات جديدة، من مقدمة من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة تضامنية دبورية حظر الحركة الاسلامية بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص اصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانتشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة سطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى رضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدوفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور من دالية الكرملتخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم اخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة اضراب عام مدارس يشمل طمرة هدم بيت عمر ياسين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com