ملك, اسبانيا, يمنح, المحامية, ماريا, جمّال, جائزة, لدورها, بتقديم, الدعم, النفسي, للاجئين, السوريين,

سلم الملك فيليبي السادس، ملك اسبانيا، في حفل ضخم في برشلونة، ابنة حيفا المحامية ماريا جمّال، جائزة "اميرة جيرونا" العالمية، بسبب دورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين من خلال جمعية "هيومانيتي كرو" التي اسستها بالتعاون مع زوجها الدكتور عصام داود.

تابعونــا

تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس 2019-11-05 | 14:45:24 أبدت رئيسة حزب هيمين هحداش اييليت شاكيد دعمها لاقتراح الوزير ارييه درعي اجراء...

توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ 2019-11-05 | 13:23:45 اجتمع هذا الصباح حوالي 140 من ممتحني السياقة من شركة "تلدور" في مناطق مختلفة من...

منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ 2019-11-05 | 13:19:17 جاء في بيان صادر عن صالح دوباه مسؤول العلاقات العامة في سلطه المطارات منسق مرور...

عودة موظفي سلطة الاجراء والجباية لمزاولة عملهم كالمعتاد 2019-11-04 | 13:15:10 عاد صباح اليوم كافة الموظفين والعاملين في سلطة الاجراء والجباية الى مزاولة عملهم...

حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا 2019-11-05 | 12:57:07 عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة على اخماد حريق شبّ بمنزل في الطابق الثامن...

هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس 2019-11-05 | 12:05:41 هدمت جرافات بلدية القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد...

اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل 2019-11-05 | 10:50:57 فاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "يوم أمس في مدينة نوف هجليل، تمّت سرقة مسنة (70 عامًا)...

اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" 2019-11-05 | 10:23:26 انضمت مدينة رام الله الى الشبكة العالمية " شبكه المدن المبدعة" التابعة لليونسكو،...

الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية 2019-11-05 | 10:18:53 تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل قرية تل السبع...