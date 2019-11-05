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حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا



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عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة على اخماد حريق شبّ  في الطابق الثامن من بناية سكنيّة مكوّنة من 14 طابقًا في شارع "الاستقلال – هعتسمؤوت" في مدينة عكا.



رجال الإطفاء عملوا على اخماد النيران وإخراج الدخان من المكان، الى جانب التأكد من عدم وجود عالقين، كما تمّ تخليص كلب من الشقة واحالته للعلاج.




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