حريق, شبّ, في, الطابق, الثامن, من, بناية, سكنيّة, بعكا,

عملت 4 طواقم إطفاء وإنقاذ بمساعدة رافعة على اخماد حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة مكوّنة من 14 طابقًا في شارع "الاستقلال – هعتسمؤوت" في مدينة عكا.

رجال الإطفاء عملوا على اخماد النيران وإخراج الدخان من المكان، الى جانب التأكد من عدم وجود عالقين، كما تمّ تخليص كلب من الشقة واحالته للعلاج.