هدم, منزل, المواطن, معتصم, العباسي, في, سلوان, بالقدس,

هدمت جرافات بلدية القدس، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت عائلة العباسي، بأن جرافات تابعة لبلدية القدس هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان؛ بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء.وأضافت، ان قوات الجيش أجبرت العائلة على اخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.