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الاردن: لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الاردنيين والاسرائيلي المعتقل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن مصدر رسمي أردني أنه لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الإردنيين والإسرائيلي المعتقل بعمان.



وأكد مصدر رسمي أن "لا ربط بين قرب الإفراج عن المعتقلين الأردنين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعى والمعتقل الإسرائيلي في عمان"، كما نقلت وكالة "عمون".


وأضاف المصدر أن "الجهات المعنية مستمرة بالتحقيق مع الإسرائيلي المعتقل على خلفية محاولته التسلل إلى أراضي المملكة عبر الحدود الشمالية".


وشدد المصدر على تطبيق الإجراءات القانونية عليه.


وأعلن وزير الخارجية وشوؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في وقت سابق عن نية إسرائيل تسليم معتقلين أردنيين قبل نهاية الأسبوع الجاري.




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