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اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل



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فاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "يوم أمس في مدينة نوف هجليل، تمّت سرقة مسنة (70 عامًا) من قبل شابين اللذين كانا على دراجة نارية خفيفة، المشتبهان قاما بسرقة حقيبة المسنة والتي كان بها مجوهرات ومبلغ نقدي، وفرّا هاربين من المكان، أفراد الشرطة مع استلام البلاغ وصلوا إلى المكان وباشروا التحقيق في الملابسات والبحث عن المشتبهين وفي ساعات الليل المتأخرة تمّ اعتقال 3 مشتبهين (17، 19، 20 عامًا) من سكان الناصرة وسيمثلون أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.




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