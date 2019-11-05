جوزيف, عطية, بصورة, مع, والدته.., هل, يشبهها!,

كلمات متعلقةجوزيف, عطية, بصورة, مع, والدته.., هل, يشبهها!,
اشعلت الفنانة السورية ديمة الجندي غضب محبيها بصورة جديدة، ظهرت فيها تمسك...
طرح الفنان المصري عمرو دياب أغنيته الجديدة "أول يوم في البعد"، وهي سابع...
اطلق النجم الشاب طوني قطان اغنيته الجديدة "كونيلي الموسيقى" والتي صورها على طريقة...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية ” هنادي مهنى ”...
كشف الممثل السوري تيم حسن عن الصورة الأولى له من شخصيته في مسلسل “العميد”،...
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفل غنائي كبير في مدينة إربد شمال الأردن، وذلك...
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح الأولمبيا بالعاصمة...
اعلنت الفنانة العراقية شذا حسون تضامنها مع الناشطة والمسعفة صبا المهداوي والتي...
ليلة وسهرة فنية موسيقية جماهرية ناجحة، تألقت بها وتصدرت "برنسيسة الغناء العربي"...
طرح الفنان المغربي سعد لمجرد اغنيته الجديدة “دابا تزيان”، وهي شارة مسلسل...