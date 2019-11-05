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جوزيف عطية بصورة مع والدته.. هل يشبهها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضجت وسائل التواصل الإجتماعي يوم أمس بصورة ظهر فيها الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ برفقة والدته، وكان لافتاً في الصورة التي تفاعل عدد كبير من المتابعين معها إطلالة عطية ووالدته، إذ كانا يقفان وسط الطبيعة ويرتديان ملابس رياضية مطابقة لبعضهما مما أثار إعجاب الكثيرون وأثنوا على جمال والدته وعفويتها الواضحة.



ومن ناحية أخرى، وبعد أن كان لبّى دعوة حملة “دفى” للمساعدة في توزيع المساعدات للعائلات التي غادرت منازلها جراء الحرائق الهائلة التي ضربت لبنان منذ فترة، والتي إمتدت من المشرف وصولاً إلى الدبية والناعمة، وشارك في التظاهرات الشعبية الحاصلة في طرابلس في شمال لبنان، ودخل على اثرها لإجراء بعض الفحوصات الطبية، اثر شعوره بوعكة صحية وإرهاق كبير، عاد و نشر عطية مؤخراً عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي رسالة اليوم من وحي ما يحصل في لبنان، وهي رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة الواردة في الإنجيل المقدس.




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