سان, جيرمان, يجهز, مفاجأة, مدريدية, لنيمار,

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

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ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي النادي الفرنسي سيعودون لمطاردة البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في شهر يناير/ كانون ثان المقبل.وسبق أن ارتبط فينيسيوس بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" في الصيف الماضي، كجزء من صفقة ارتداء مواطنه نيمار دا سيلفا لقميص النادي الملكي.ويتزامل فينيسيوس ونيمار في منتخب البرازيل، كما أنه سيجد في سان جيرمان زملاء آخرين من راقصي السامبا مثل تياجو سيلفا وماركينيوس.يذكر أن فينيسيوس لا يتمتع بثقة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يفضل عليه لاعبين آخرين مثل جاريث بيل ورودريجيو جوس.