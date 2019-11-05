تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-05 14:45:32 سانا: الجيش السوري يواصل تعزيز انتشاره بريف حلب الشمالي الشرقي لمواجهة العدوان التركي |  2019-11-05 14:45:24 تداول فكرة اجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانتس |  2019-11-05 13:23:45 توقع حدوث تشويشات في مواعيد امتحانات السياقة العملية في ارجاء البلاد‎ |  2019-11-05 13:19:17 منذ بداية العام 2019 - ارتفاع في حركة المسافرين على الرحلات الدولية من مطار رامون بالجنوب بنسبة 21.5 ٪ |  2019-11-05 13:00:40 ملك اسبانيا يمنح المحامية ماريا جمّال جائزة لدورها بتقديم الدعم النفسي للاجئين السوريين |  2019-11-05 12:57:07 حريق شبّ في الطابق الثامن من بناية سكنيّة بعكا |  2019-11-05 12:05:41 هدم منزل المواطن معتصم العباسي في سلوان بالقدس |  2019-11-05 11:17:09 الاردن: لا ربط بين الإفراج عن المعتقلين الاردنيين والاسرائيلي المعتقل |  2019-11-05 10:50:57 اعتقال ثلاثة مشتبهين من النّاصرة بسرقة من مسنة في نوف هجليل |  2019-11-05 10:31:09 سجن أول وزيرة جزائرية في قضايا فساد |  2019-11-05 10:23:26 اليونسكو تدرج رام الله ضمن قائمة "المدن المبدعة" |  2019-11-05 10:18:53 الشرطة تواصل التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل تل السبع واضراب عام وشامل في القرية |  2019-11-05 08:55:23 حسناء هندية تفوز بلقب Miss CosmoWorld لهذا العام |  2019-11-05 08:46:09 عقوبات أمريكية جديدة على طهران تطال نجل خامنئي |  2019-11-05 08:45:34 رسميًا.. واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الهيل يقضي على رائحة الفم وينظّف الكبد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستخدم الهيل (الحبّهان) في الطبخ على نطاق واسع ويضاف إلى القهوة، ويعتبر "ملك التوابل" لفوائده الصحية، إلى جانب نكهته الزاكية. ويمكنك الاعتماد على بذور الهيل للتخلّص من رائحة الفم الكريهة، وذلك بمضغ بعض البذور لمدة 3 إلى 5 دقائق.



ولأن الهيل يحتوي على مضادات للبكتريا، يساعد مضغه على تقليل التهابات اللثة، والقضاء على الجراثيم المسببة للتسوس.


ويحتوي الهيل على مضادات للأكسدة مفيدة لوظائف القلب، وتحمي من الأزمات القلبية، وتوجد أدلة على أنه يساعد على خفض الكولسترول المرتفع إذا تم تناوله يومياً لمدة 8 أسابيع.


وللهيل فائدة أخرى محتملة، هي أنه يحسّن التمثيل الغذائي ويزيد قدرة الجسم على حرق الدهون.


إلى جانب ذلك، يساعد الهيل على تنظيف الكبد لنفسه وتنقيته من السموم.




كلمات متعلقة

الهيل, يقضي, على, رائحة, الفم, وينظّف, الكبد,

تابعونــا

كيف تهدئ بكاء الرضيع ؟ كيف تهدئ بكاء الرضيع ؟ 2019-11-05 | 14:45:31

يضغط البكاء المستمر للرضيع على أعصاب الأبوين، فإذا لم يتوقف صوت البكاء بعد تغيير...

النوم الجيد ينظف الدماغ من السموم والخرف! النوم الجيد ينظف الدماغ من السموم والخرف! 2019-11-05 | 13:09:38

اكتشف العلماء أن الدماغ يغسل نفسه بسائل منظف أثناء النوم، وقد يكون هذا عاملا...

الرشح المستمر ..أسبابه وعلاجه الرشح المستمر ..أسبابه وعلاجه 2019-11-05 | 08:46:56

يعاني بعض الأشخاص من رشح مستمر، فما ‫أسباب ذلك؟. ‫للإجابة عن هذا السؤال،...

فقدان الوزن المفرط .. ناقوس خطر فقدان الوزن المفرط .. ناقوس خطر 2019-11-04 | 14:45:20

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن فقدان الوزن غير المبرر يدق ناقوس الخطر...

اكتشاف علاقة بين حالة الأوعية الدموية والسرطان اكتشاف علاقة بين حالة الأوعية الدموية والسرطان 2019-11-04 | 13:10:37

أثبت العلماء أن وجود اختلال وظيفي في البطانة الغشائية للأوعية الدموية الدقيقة،...

لهذه الأسباب ابدأ يومك بالماء الدافئ والليمون لهذه الأسباب ابدأ يومك بالماء الدافئ والليمون 2019-11-04 | 11:04:08

الماء الدافئ هو الذي تتراوح حرارته بين 40 و50 مئوية، ويحقق فوائد عند تناوله في...

التدخين يجعلك تبدو أكبر سنا مما أنت عليه التدخين يجعلك تبدو أكبر سنا مما أنت عليه 2019-11-04 | 08:10:15

حذر باحثون من جامعة بريستول البريطانية، من أن تدخين التبغ يمكن أن يجعلك تبدو أكبر ...

6 طرق طبيعية تساعدك على استعادة البصر سريعاً 6 طرق طبيعية تساعدك على استعادة البصر سريعاً 2019-11-03 | 11:19:23

لا يحب البعض ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة، وبالطبع هناك من لا يفضلون إجراء...

هل تعلم أن الأظافر تعكس مشاكل صحية بعضها خطير؟ هل تعلم أن الأظافر تعكس مشاكل صحية بعضها خطير؟ 2019-11-03 | 09:45:28

هل تعلم أن أظافر الأشخاص يمكن أن تكشف عن الحالة الصحية العامة لهم؟ إن وجود علامة...

أفضل مشروب صباحي لإنقاص الوزن أفضل مشروب صباحي لإنقاص الوزن 2019-10-31 | 14:24:01

يعاني بعض الناس من مصاعب عدة عند اتباع حمية غذائية، خاصة في بداية رحلة إنقاص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جرثومة القولون اي كولاي النقب الغربي أطفال مستشفى سوروكا بئر السبع علاج شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين MRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة منزه مفرق طمرة حادث طرق خطيرة اصابات وقع اسعا شرطة سيرشركة الطيران العال الزام محكمة تعويض مسافرين عربيين 15 الف شيكل تفتيش امني ازالة ورم سرطاني من رأس شابة عروس من مدينة حيفا مستشفى الجليل الغربي طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول شعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن صلح عقد راية عشائري قرية الرامة مشاركة واسعة حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضرارأشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المباربيت المسن سخنين يحتفل يومي عيد ميلاده ال 12 احتفال مدينة مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية دير الاسد عبوة ناسفة ساحة بيت اعتقال أب وابنه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com