اطلق النجم الشاب طوني قطان اغنيته الجديدة "كونيلي الموسيقى" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعبر مختلف تطبيقات الموسيقى مثل انغامي وسبوتيفاي وديزر وغيرها.

الأغنية من كلمات عمر ساري والحان محمد بشار وتوزيع رامي رئيس، وتم عمل الماسترنج في استوديوهات ميتروبوليس في لندن، اما الفيديو كليب فهو من اخراج المخرج الأردني عبد الرحمن عيسى، حيث تم التصوير في منطقة الصويفية والدوار السابع في العاصمة الأردنية عمان.