الشرطة, تواصل, التحقيق, في, جريمة, القتل, المزدوجة, التي, وقعت, في, مدخل, تل, السبع, واضراب, عام, وشامل, في, القرية,

تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في مدخل قرية تل السبع بالنقب مساء امس وراح ضحيتها الشابان جلال ومحمد أبو طه وهما من عائلة واحدة إثر تعرضهما لإطلاق النار عندما كانا داخل سيارة /ويشتبه بأن الخلفية نزاع قديم بين عائلتين.

وارتفع بذلك إلى واحد وثمانين عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري.يشار الى ان شقيق القتيل محمد أبو طه كان قد قتل هو الاخر قبل حوالي عامين باطلاق النار خلال شجار عائلي في القرية.وفي اعقاب جريمة القتل وقعت في تل السبع اعمال شغب بحيث تجمهر عدد كبير من الأهالي وسكان المنطقة في مكان الجريمة ، وحاول بعضهم الاقتراب من السيارة التي كان في داخلها جثمانا الشابين معرقلين عمل الشرطة ، إلا أن الاخيرة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين.ولجأ أحد أفراد الشرطة الى رفع مسدس مهددا المتجمهرين بعدم الاقتراب من المركبة.الى ذلك، أعلن عمر ابو رقيق، رئيس مجلس تل السبع المحلي ، اضرابا شاملا اليوم يشمل المدارس والمحلات التجارية والمؤسسات العامة ومختلف المرافق .كفر قاسم - اصابة 3 اشحاص بجروح جراء اطلاق لنار عليهموفي كفر قاسم اقدم مجهولون الليلة الماضية على إطلاق النار ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح بين طفيفة ومتوسطة، نقلوا على اثرها الى مستشفى بلينسون في بيتح تكفا لتلقي العلاج الطبي.يشار الى ان احد المصابين من كفرقاسم والآخرين من سكان الضفة الغربية/ ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الى المكان وباشرت التحقيق، ولم يبلغ عن اعتقال ضالعين أو مشتبهين.سطو مسلح في سخنينوفي سخين أقدم الليلة الماضية ملثم وتحت تهديد السلاح على سرقة آلاف الشواقل من محل بالمدينة. وباشرت الشرطة تحقيقاتها