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خطاط هندي يأمل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول مصحف مكتوب بخط اليد



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خطاط هندي يأمل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول مصحف مكتوب بخط اليد




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