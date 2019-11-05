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خطاط هندي يأمل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول مصحف مكتوب بخط اليد
2019-11-05 08:58:19
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خطاط هندي يأمل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول مصحف مكتوب بخط اليد
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