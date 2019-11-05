حسناء, هندية, تفوز, بلقب, Miss, CosmoWorld, لهذا, العام,

انتزعت الشابة الهندية، ساندرا سومان، المركز الأول في مسابقة الجمال Miss CosmoWorld التي عقدت مؤخرا في ماليزيا.

وهنأ الموقع الرسمي للمسابقة في صفحته على "إنستغرام" الحسناء الشابة على فوزها باللقب، وأشار إلى أن المسابقة هذا العام جمعت ممثلات عن 24 دولة، وكان المركز الأول من نصيب ساندرا، أما مركز الوصيفة الأولى فقد ذهب إلى شين تشين من كوريا الجنوبية، والوصيفة الثانية فكانت جيسسا ماي من الفيليبين.