تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-11-05 08:55:23 حسناء هندية تفوز بلقب Miss CosmoWorld لهذا العام |  2019-11-05 08:46:09 عقوبات أمريكية جديدة على طهران تطال نجل خامنئي |  2019-11-05 08:45:34 رسميًا.. واشنطن تنسحب من اتفاقية باريس للمناخ |  2019-11-05 08:44:18 تركيا تعتقل "رسمية عواد" شقيقة البغدادي شمال سوريا |  2019-11-05 08:33:01 شهر التوعية لمكافحة سرطان الرئة - يموت حوالي 800 شخص كل عام بسبب التدخين السلبي / القسري في البلاد |  2019-11-05 08:31:18 المركز العربي للتخطيط البديل يعارض اقرار الحكومة الإسرائيلية لمخطط القطار الهوائي في القدس الشرقية |  2019-11-05 06:07:22 الطقس - ارتفاع جديد على درجات الحرارة اليوم |  2019-11-04 19:30:41 مقتل ابناء العمومة جلال ومحمد أبو طه 25 عاما باطلاق نار وهما داخل سيارة على مدخل تل السبع |  2019-11-04 18:52:52 موسم 2019 – 2020 – أمطار قريبة من معدلاتها وثلوج متوقعة |  2019-11-04 18:49:32 بعد 42 يوماً.. الأسيرة هبه اللبدي توقف إضرابها عن الطعام |  2019-11-04 14:45:10 لبنان.. قطع الطرق مستمر رغم محاولات الأمن والجيش |  2019-11-04 14:45:40 حماس: لا تقدم في صفقة تبادل الأسرى |  2019-11-04 13:44:40 اضراب عام وشامل يوم الخميس القادم في كافة السلطات المحلية في البلاد |  2019-11-04 13:15:17 اصابة خطيرة لشابة (35 عامًا) دهستها حافلة في حيفا |  2019-11-04 12:44:55 بدعوة من روتاري الناصرة: محافظ بنك إسرائيل يقدم محاضرة عن مكانة المجتمع العربي في اقتصاد الدولة |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حسناء هندية تفوز بلقب Miss CosmoWorld لهذا العام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتزعت الشابة الهندية، ساندرا سومان، المركز الأول في مسابقة الجمال Miss CosmoWorld التي عقدت مؤخرا في ماليزيا.




وهنأ الموقع الرسمي للمسابقة في صفحته على "إنستغرام" الحسناء الشابة على فوزها باللقب، وأشار إلى أن المسابقة هذا العام جمعت ممثلات عن 24 دولة، وكان المركز الأول من نصيب ساندرا، أما مركز الوصيفة الأولى فقد ذهب إلى شين تشين من كوريا الجنوبية، والوصيفة الثانية فكانت جيسسا ماي من الفيليبين.




كلمات متعلقة

حسناء, هندية, تفوز, بلقب, Miss, CosmoWorld, لهذا, العام,

تابعونــا

إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة جريئة 2019-10-31 | 12:45:01

اختارت إيفانكا ترامب الاحتفال بعيد ميلادها الـ38 عبر نشر صورة سيلفي، يوم الأربعاء...

كل امرأة ولونها الخاص بها... كل امرأة ولونها الخاص بها... 2019-10-31 | 12:42:31

مستحضرات التجميل العلامة التجارية فيشي VICHY توسع سلسلة مزيج ماكياج...

أول سعودية تحكم في نزاع تجاري أول سعودية تحكم في نزاع تجاري 2019-10-29 | 08:43:39

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تعيين المحامية رباب أحمد المعبي، محكما...

هل تخططين للحمل؟ تجنّبي هذه الأطعمة هل تخططين للحمل؟ تجنّبي هذه الأطعمة 2019-10-28 | 08:22:33

تناول أطعمة صحية وخاصة الخضروات والفواكه من التوصيات المعروفة لمرحلة التخطيط...

ريما فقيه تضع طفلتها “أميرة”.. اصبحنا خمسة! ريما فقيه تضع طفلتها “أميرة”.. اصبحنا خمسة! 2019-10-24 | 12:45:45

رُزقت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه بطفلتها الثالثة...

رغم التقاليد .. قصة حب بين كويتية وتايلندي تتكلل بالزواج رغم التقاليد .. قصة حب بين كويتية وتايلندي تتكلل بالزواج 2019-10-24 | 11:19:06

سلطت وسائل الإعلام الضوء على قصة حب شابة كويتية ذهبت في رحلة لدول شرق آسيا للتعرف...

عروس كويتية تتجول بثوب الزفاف وطرحة بأحد المتاجر الشهيرة‎ عروس كويتية تتجول بثوب الزفاف وطرحة بأحد المتاجر الشهيرة‎ 2019-10-23 | 08:52:46

وثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تواجد إحدى الفتيات داخل أحد المتاجر...

الماء البارد أو المغلي.. أيهما أفضل لطهي المعكرونة؟ الماء البارد أو المغلي.. أيهما أفضل لطهي المعكرونة؟ 2019-10-22 | 14:45:19

أثارت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جدلاً على الإنترنت فيما إذا كان...

كويتية ترفض مقاضاة ابنها بعد إصابتها بسيخ شوي في بطنها كويتية ترفض مقاضاة ابنها بعد إصابتها بسيخ شوي في بطنها 2019-10-22 | 08:33:37

رفضت مواطنة كويتية رفع قضية ضد ابنها الذي أصابها في بطنها بسيخ للشوي، قائلة إنه...

Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم Metro البريطانية - بيلا حديد أجمل إمرأة في العالم 2019-10-17 | 14:58:48

أعلنت صحيفة Metro البريطانية أن عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة مغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسنقل حيوانات حدائق قرود البلاد العالم غزة خان يونس تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 حريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال الدكتور المجالي عبد السلام المحامي زكي كمال دار المعلمين رئيس الوزراء الاردني الاسبق شيف شرف قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةعطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com