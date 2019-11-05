هنادي, مهنى, بفستان, زفاف, سعره, 8, مليون, جنيه,

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كشف الممثل السوري تيم حسن عن الصورة الأولى له من شخصيته في مسلسل “العميد”،...
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفل غنائي كبير في مدينة إربد شمال الأردن، وذلك...
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح الأولمبيا بالعاصمة...
اعلنت الفنانة العراقية شذا حسون تضامنها مع الناشطة والمسعفة صبا المهداوي والتي...
ليلة وسهرة فنية موسيقية جماهرية ناجحة، تألقت بها وتصدرت "برنسيسة الغناء العربي"...
طرح الفنان المغربي سعد لمجرد اغنيته الجديدة “دابا تزيان”، وهي شارة مسلسل...
نشر الفنان اللبناني ” يوسف الخال ” تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات...
أثار ظهور النجم أمير كرارة بسيارة فارهة جديدة من ماركة عالمية، جدلاً على وسائل...
أعربت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن تقديرها الكبير لمواطنها الممثل تيم حسن....
اثارت الفنانة المغربية سلمى رشيد ضجة كبيرة بين المشاهدين بسبب صورة عفوية نشرتها...