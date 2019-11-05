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هنادي مهنى بفستان زفاف سعره 8 مليون جنيه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية ” هنادي مهنى ” خلال حضورها لعرض أزياء بعنوان ” Winter Fashion Show “والذي  أقيم في أحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة .



وظهرت هنادي مهنى خلال العرض وهي مرتدية فستان زفاف أنيق من اللون الأبيض من مجموعة مصمم الأزياء أحمد حافظ والذي بلغت تكلفته 8 ملايين جنيه مرصع بالألماس والمجوهرات .

 وضم العرض ‏عددا من مصممي الأزياء منهم ميريام سليمان و إنجي نبيل و رشا سليم و ديما خضير و أميرة قزامل .



حضر العرض عددا من نجوم الفن منهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق .. وقدمت الفنانة رنا سماحة بعض من ‏أغانيها خلال الجزء الأول من العرض والتي ارتدت فستانا أيضا من تصميم أحمد حافظ .. كما شاركت الفنانة كارمن سليمان في العرض بتقديم عدد من أغانيها .




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