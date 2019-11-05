ماني:, صلاح, مهاجم, مجنون,

كال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، المديح لزميله المصري محمد صلاح، مُشيرًا إلى أنه سعيد بتطورهما معًا في صفوف الريدز.

وقال ماني، خلال تصريحاته لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "صلاح مهاجم مجنون ولاعب استثنائي ويعرف كيف يفعل كل شيء".وأضاف: "مازال من دواعي سروري أن أتطور معه، لأن لدي شعور بأننا نتحدث كرة القدم نفسها".وعن جيمس ميلنر، علق: "إنه أكبر محترف قابلته في مسيرتي، كل يوم يصل إلى التدريب قبل أي شخص آخر، وهو الذي يُدير الغرامات بسبب التأخير، وصعب جدًا في هذا الأمر".وأشار السنغالي، إلى أن آدم لالانا هو "أحد قادة الفريق"، وألكسندر أرنولد "لديه رؤية استثنائية للمباراة"، بينما وصف مدربه يورجن كلوب بـ"الأب".